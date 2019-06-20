Gerilim sürerken yeni sondaj adımı: Yavuz adlı gemi yola çıktı

AB ve ABD ile gerilime neden olan Kıbrıs açıklarındaki sondaj çalışmalarına ilişkin yeni bir hamle geldi. Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Kıbrıs açıklarına gönderilen sondaj gemisi Yavuz'un yola çıkma töreninde konuştu.

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, sondaj gemisi Yavuz'un Dilovası Limanı'ndan yola çıkma töreninde konuştu.

"Biz hiçbir zaman tek taraflı, merkeze kendisini koyup çevreyi yoksayan bir anlayışa sahip olmadık." diyen Bakan Dönmez, "Bölgede her zaman istikrarı, barış ve huzuru destekledik destekleyeceğiz" ifadesini kullandı.

Bakan Dönmez, "Biz Ada'nın kaynaklarını adil paylaşım esasına göre pay edilmesini istiyoruz. Bütün operasyonlarımızı uluslararası kural ve düzenlemelere göre yapacağız" şeklinde konuştu.

Yavuz, Karpaz-1 kuyusunda 3.300 metre sondaj derinliğine ulaşacak ve çalışmalarını 3 ay sonunda tamamlayacak.