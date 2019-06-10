Enerji Bakanı'ndan 'Doğu Akdeniz' açıklaması: Faaliyetlerimiz devam ediyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kıbrıs yönetimince Fatih Gemisi personeline çıkarılan tutuklama emriyle ilgili açıklama yaptı. Dönmez 'Tutuklama tehdidi karşısında faaliyetlerimiz hiçbir aksamaya mahal vermeden devam etmektedir' dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kıbrıs yönetiminin Fatih gemisi personeline karşı çıkardığı tutuklama emriyle ilgili olarak "Rum tarafından yapılan açıklamalar ve Fatih gemimizde çalışan personelimize karşı çıkarıldığı iddia edilen tutuklama tehdidi karşısında faaliyetlerimiz hiçbir aksamaya mahal vermeden devam etmektedir. Türkiye hiçbir tehdide boyun eğmemiştir ve bundan sonra da eğmeyecektir" dedi.

"Türkiye’nin uluslararası egemenliğini yok sayacak girişimlerin önlenmesi için ilgili bakanlıklarla beraber hukuki ve siyasi tedbirleri aldıklarını ve almaya devam edeceklerini" söyleyen Dönmez açıklamasında şunları kaydetti:

"Kıbrıs’ın ve Akdeniz’in zenginliklerinin hakkaniyet ilkesi içerisinde adil şekilde bölüşülerek bölgesel barışın sağlanması için gayretlerimizi sürdüreceğiz. Ruhsat sahalarımız üzerindeki meşru haklarımızdan taviz vermeden bölgedeki kapsamlı ve uzun soluklu arama ve sondaj faaliyetlerimiz planlandığı çerçevede devam edecektir. Yavuz sondaj gemisi de hazırlık çalışmaları tamamlanınca bölgedeki operasyonlarına başlayacaktır."

