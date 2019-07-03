Kıbrıs yönetiminden uyarı: Sondaj gemisi Yavuz'a yasal takip başlatılabilir

Kıbrıs Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'den Doğu Akdeniz'e gönderilen ikinci sondaj gemisi olan Yavuz'un faaliyetlere başlaması durumunda yasal işlem başlatılacağını açıkladı.

Kıbrıs Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki ikinci gemisi olan Yavuz'un faaliyetlere başlaması durumunda yasal takibe alınacağını duyurdu.

Yunan gazete Kathimerini'de yer alan habere göre ismini vermeyen bakanlık sözcüsü, Türkiye'nin Kıbrıs sularında ekonomik hak iddia etmesini hatalı, temelsiz ve yasa dışı olarak niteledi.

Kıbrıs yönetimi, geçen ay Doğu Akdeniz'de sondaj çalışması yapan Fatih gemisi mürettebatları ve bağlı bulunduğu şirket yetkilileri için tutuklama emri vermişti.

Bakanlık sözcüsü, Yavuz'un Karpaz yarımadasında faaliyete başlaması durumunda aynı işlemin yürütüleceğini belirtti.