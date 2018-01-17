KDHC ve Güney Kore, Kış Olimpiyatları'nda tek bayrakla yürüyecek

Güney Kore'de yapılacak Kış Olimpiyatları'nda KDHC ve Güney Kore tek bayrak altında yürüyecek.

Gelecek ay Güney Kore'de yapılacak olan Kış Olimpiyatları'na Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ve Güney Koreli sporcular tek "Birleşik Kore" bayrağı altında katılacak.

BBC Türkçe'nin haberine göre ülkelerin kadın buz hokeyi sporcuları, aynı takımda mücadele edecek.

Karar, iki ülke arasındaki fiili sınır köyü konumunda olan Panmunjom'daki Barış Evi adlı binada yapılan heyetler arası görüşmelerde alındı.

2 yıldan uzun süredir Güney ve KDHC'li yetkililer arasında bu derece üst düzey bir görüşme yapılmamıştı.

Kış Olimpiyatları 9-27 Şubat arası Ganwon kentine bağlı Pyeongchang bölgesinde düzenlenecek.