İsrail: F-35'le hava saldırısı gerçekleştiren ilk ülke olduk

İsrail Hava Kuvvetleri'nden general Amikam Norkin, F-35 savaş uçaklarını kullanarak "operasyonel saldırı" gerçekleştiren ilk ülkenin kendileri olduğunu duyurdu.
Norkin'in açıklamasına göre F-35 savaş uçakları Suriye'ye karşı hava saldırısı gerçekleştirirken kullanıldı.
İsrailli general, Suriye'de hava saldırısı gerçekleştiren uçaklara 100'den fazla karadan havaya füze atıldığını belirtti.
İsrail saldırılarına karşılık veren Suriye, 11 Mayıs'ta İsrail işgali altındaki Golan'da askeri hedeflere saldırı gerçekleştirmiş, bunun ardından İsrail yeniden karşılık vererek Suriye'de hava saldırısı düzenlemişti.