İsrail Adalet Bakanı: Trump'ın 'Yüzyılın Anlaşması' planı zaman kaybı

İsrail Adalet Bakanı Ayelet Şahkid, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail-Filistin meselesi için hazırladığı 'Yüzyılın Anlaşması' planı için 'zaman kaybı dedi.

İsrail Adalet Bakanı Ayelet Şahkid, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" planını eleştirdi.

Şahkid, planın içeriğinde bilmediği şeyler olduğunu, ancak "Böyle bir zamanda barış anlaşması yapmaya çalışmanın zaman kaybı olduğunu" söyledi.

İsrailli bakan, "İsraillilerle Filistinliler arasındaki farklar çok fazla" diyerek, "Bu farkları kapatabilmenin bir yolu olduğunu düşünmüyorum" dedi.

İsrail Adalet Bakanı, "Ben de herkes gibi barış istiyorum. Ancak yalnızca gerçekçiyim" diye konuştu.

ERKEN SEÇİMİ İHTİMALİ GERİLİMİ TIRMANDIRDI

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın, Hamas'la ateşkes üzerine istifa etmesi İsrail'de gerilimi tırmandırdı.

İstifa erken seçim ihtimalini beraberinde getirirken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ateşkes yapmasına karşı açıklamalar gelmeye başladı.

Trump'ın anlaşmasının detayları henüz açıklanmadı. Ancak anlaşmanın "uzun vadeli barış" öngördüğü öne sürülüyor.