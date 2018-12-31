İrlanda pasaportu için başvuran İngiliz sayısında rekor

Brexit kararı sonrasında İrlanda pasaportu almak için başvuran İngilizlerin sayısı iki katına çıktı. Öte yandan İngiltere kabinesinden bir bakan, AB ile varılan anlaşma parlamentodan geçmezse İngiltere'nin AB'den ayrılma kararının yüzde 50 olasılıkla gerçekleşmeyebileceğini söyledi.

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılma kararının ardından İrlanda pasaportu için başvuran İngiliz vatandaşlarının sayısının iki katına çıktığı açıklandı.

İngiliz gazetesi Guardian’da yer alan habere göre 2018 yılında İrlanda pasaportu için başvuruda bulunan İngiliz vatandaşlarının sayısı geçen yıla göre yüzde 22 artarak 100 bine ulaştı. İrlanda Dışişleri Bakanlığı’ndan edinilen verilere göre 2017 yılında bu sayı 81 bindi. Brexit kararı öncesinde 2015 yılında ise İrlanda pasaportu için başvuran İngilizlerin sayısı sadece 46 bin olmuştu.

İrlanda Cumhuriyeti’nde ya da Kuzey İrlanda’da doğanlar, anne-babası ya da büyük anne-babaları İrlandalı olan herkes İrlanda pasaportuna sahip olabiliyor. İngiltere’de 6 milyon vatandaşın bu kriterlere sahip olduğu belirtiliyor.

İNGİLİZ BAKAN: PARLAMENTO ONAYLAMAZSA BREXIT GERÇEKLEŞMEYEBİLİR

İngiltere’nin 29 Mart’ta AB’den ayrılması bekleniyor ancak henüz AB ile bu ayrılığın nasıl olacağına dair varılan uzlaşma metni Avam Kamarası’nda onaylanmış değil.

Ocak ayının üçüncü haftasında yapılacak oylamadan ret sonucu çıkarsa İngiltere’nin AB’yi anlaşmasız terk etmesi bekleniyor. Öte yandan İngiltere hükümetinden Uluslararası Ticaret Bakanı Liam Fox, dün Sunday Times’a verdiği demeçte eğer anlaşma metni parlamentoda reddedilirse Brexit’in yüzde 50 olasılıkla gerçekleşmeyeceğini söyledi.