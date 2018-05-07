İngiltere'de yerel seçimin ardından: Düğüm çözülmedi

Brexit referandumundan beri tansiyonun yüksek seyrettiği Britanya siyasetinde, yerel seçimler belirsizlikleri gidermedi.

İngiliz halkı 3 Mayıs'ta yerel yönetimlerini seçmek için sandık başına gitti. Brexit'ten bu yana Britanya siyasetinde yaşanan kilitlenmenin yerel seçim sonuçlarının açıklanmasıyla aşılacağı beklentisinde olanlar yanıldı.

İşçi Partisi oy sıralamasında ilk sıraya yerleşirken, hükümetteki Muhafazakar Parti'yle aralarındaki oy farkı önemsiz düzeyde kaldı. BBC, iki partinin de oy oranını yüzde 35 olarak hesapladı. Seçimlere katılım ise yüzde 40 civarında kaldı.

AŞIRI SAĞCI PARTİ SİLİNDİ

Yerel seçim sonuçları iki büyük parti arasındaki bilek güreşini sonuca bağlamazken, aşırı sağcı Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi'nin (UKİP) büyük bir kayıp yaşadığını, buna karşılık Avrupa Birliği'nde kalmayı savunan Liberal Demokrat Parti'nin oylarını arttırarak yüzde 16'ya çıkardığını gösterdi.

Brexit kampanyası sırasında, AB'den çıkışı savunanları öcüleştirmek için medya tarafından geniş yer verilen göçmen düşmanı UKİP, seçmenini Muhafazakar Parti'ye kaptırmış gözüküyor.

Son aylarda karşılıklı olarak ortaya çıkarılan skandallarla şiddetlenen Muhafazakar Parti ve İşçi Partisi arasındaki mücadelenin, siyasetin merkezinin çekim gücünü artırdığı ve UKİP'in bu çekim gücüne yenildiği değerlendirmesi yapılıyor.

BREXIT YANLISI SEÇMEN MUHAFAZAKARLARA KAYDI

Brexit referandumu sırasında "Çıkış"tan yana oy veren bölgelerdeki UKİP oyları bu seçimde neredeyse tamamen Muhafazakar Parti'ye kaydı.

The Guardian yazarı Toby Helm, bu kaymanın İşçi Partisi'ne karşı yürütülen polemik sırasında "anlaşmasız, tavizsiz AB'den çıkış" pozisyonunu savunan Muhafazakarları zor durumda bırakacağı görüşünde. Bu görüşe göre UKİP oylarına bağımlı hale gelen Muhafazakar Parti, imkansızı başarmak ve "AB'den anlaşmasız çıkma" hedefinden geri adım atmamak zorunda kalacak.

BREXIT KONUSU GİDEREK KARMAŞIKLAŞIYOR

İşçi Partisi'nin referandumdan çıkan Brexit kararına saygı duyduğu, ancak bunun anlaşmalı bir çıkış olması gerektiğini ve gümrük birliğinde kalınmasını savunduğunu anımsatan Helm, Muhafazakar Parti'nin önerisinin ise sorunu daha da karmaşıklaştıracağına işaret ediyor.

İngiltere'nin AB'den çıkışının İrlanda'nın sınırlarını da etkileyeceğini belirten Helm, İrlanda'nın sınırlarının parçalanmasını getirecek herhangi bir anlaşmayı kabul etmeyeceğini ilan ettiğine ve gümrük birliğinde kalınmaksızın AB'den çıkıldığı takdirde bunun mümkün olmadığına işaret ediyor.

THERESA MAY SEÇİM SINAVINI ATLATTI

Muhafazakar Parti'nin oy kaybına rağmen Başbakan Theresa May'in yerel seçim sınavını atlattığı düşünülüyor.

Yerel seçimler pek çok bölgede başa baş geçerken, iki parti de kalelerini korumuş gözüküyor.

Muhafazakar Parti Manchester'daki tek belediyesi olan Trafford'u İşçi Partisi'ne kaybederken, Chelsea ve Westminster gibi önemli bölgeleri elinde tutmayı başardı.

Londra'da İşçi Partisi oyları yükselmiş olmasına karşın, muhafazakarların beklenenden daha fazla oy alması, "Başbakan Theresa May zorlu seçim sınavını atlattı" yorumunu yaptırdı.

Son altı ay boyunca kabinesinden dört kişiyi kaybeden, Windrush Skandalı'yla sarsılan ve Parlamento'daki oylamaları pek çok defa kaybeden May için bu yılki yerel seçimlerin güven oylaması anlamına geleceği belirtiliyordu.

CORBYN FIRSATI KAÇIRDI MI?

Öte yandan, oylarını arttırmış olmasına karşı İşçi Partisi'nin "kutlayacağı bir zafer olmadığı" görüşünü dile getirenler de var. Bu yorumu yapanlara göre, Corbyn Muhafazakar Parti'nin çok zor bir durumdayken girdiği seçimleri kazanamayarak fırsatı kaçırdı.

Bunun gerekçesi olarak farklı kesimlerden farklı yorumlar gelirken, Corbyn "Daha bitmedi, önümüzdeki günler yeni gelişmelere gebe" mesajı verdi.

İşçi Partisi'nin Brexit karşıtı, AB'ci kanadı Corbyn'in Brexit'i uygulayacağı taahüdünü vermesi sebebiyle Liberal Demokratlara oy kaybedildiğini iddia ediyor. Corbyn'e sol kanattan gelen eleştiriyse, "anlaşmalı geçiş" söylemi sebebiyle, referandumda AB'den çıkış oyu verenlerin Muhafazakar Parti'ye kaybedildiği yönünde.

Kesin olansa, yerel seçim sonuçlarının, Corbyn liderliğindeki İşçi Partisi'nin bir süredir parlamentoda verdiği "Erken seçime hazırız" görüntüsüyle çeliştiği ve Britanya siyasetinde düğümün henüz çözülmediği.