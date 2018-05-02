İngiltere'de yarın yerel seçim var

İngiltere yarın yerel seçime gidiyor. Seçimlerin Muhafazakar Partili Başbakan Theresa May için güven oylaması anlamına geleceği belirtiliyor.

Britanya halkı yerel yönetimlerini belirlemek için sandık başına gidiyor. Yarın gerçekleşecek yerel seçimin, son altı ayda kabinesinin dört üyesini kaybeden Başbakan Theresa May için bir güven oylaması anlamına geleceği belirtiliyor.

İşçi Partisi'nin Londra'da oylarını arttırması beklenirken, muhafazakarların tarihsel olarak güçlü oldukları bölgelerdeki çekişmenin May'in kaderini tayin edeceği öngörülüyor.

Business Insider dergisinin bazı muhafazakar milletvekillerine dayandırdığı haberinde ise, seçimlerde ciddi bir oy kaybı yaşadığı takdirde Muhafazakar Parti içerisinde Başbakanlık için bir hesaplaşma yaşanabileceği ifade ediliyor.

Yarın İngiltere saatine göre 07.00-22.00 arası yapılacak oylamanın sonuçları Cuma sabahı açıklanacak.