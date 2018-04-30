İngiltere İçişleri Bakanı istifa etti

İngiltere İçişleri Bakanı Amber Rudd, dün gece Başbakan Theresa May'i arayarak istifasını verdi. Rudd'ın istifasının gerekçesi olarak İçişleri Bakanlığı'nın tepki çeken göçmen düşmanı uygulamaları gösteriliyor.

İngiltere İçişleri Bakanı Amberr Rudd, son haftalarda gündeme gelen ve "Windrush skandalı" olarak anılan gelişmelerin ardından istifasını verdi.

BBC'nin haberine göre, İngiltere İçişleri Bakanlığı'nın hukuksuzca göçmenleri sınır dışı etmeye çalıştığının ve mali yıl boyunca sınır dışı edilecek göçmen sayısı hedefi belirlediğinin ortaya çıkması, Bakan Rudd'ı koltuğundan etti. Göçmenlere karşı gerçekleştirilen hukuksuz uygulamalardan haberdar olduğu ortaya çıkan Başbakan Theresa May'ın da istifa etmesi gerektiği, muhalefetteki İşçi Partisi tarafından gündeme getirildi.

GÖÇMENLER BASKI ALTINDA

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya çıkan işçi açığını kapatmak üzere Büyük Britanya'ya getirilen eski İngiliz kolonilerinin yurttaşlarına, onları taşıyan MV Empire Windrush adlı gemiye göndermeyle, "Windrush Nesli" deniyor.

İngiltere İçişleri Bakanlığı yetkililerinin Windrush neslinden göçmenleri sınırdışı etmeye çalıştığı geçtiğimiz haftalarda basına yansıdı. Göçmenlerin gerekli belgelerinin olmamasını gerekçe göstererek yapılan sistematik baskının özellikle Karayip ülkelerinden gelen göçmenleri ve akrabalarını hedef aldığı belirtildi.

Kendilerinden İngiltere'de oturma ve çalışma iznine sahip olduklarına dair bir dizi belgeyi İçişleri Bakanlığı'na sunmalarının istenen göçmenlerin, belgeleri sunulmadıkları takdirde sınır dışı edilmekle tehdit edildikleri İngiltere basınında yer alan iddialar arasında.

Eski İngiliz kolonilerinden 1940'lı yıllarda İngiltere'ye ulaşan yüzbinlerce göçmenin seyahat belgeleri İçişleri Bakanlığı tarafından toplanmış ancak arşivlenemişti.

GÖÇMENLERİN HAKLARINI GASP ETTİLER

Windrush neslinden göçmenler basına verdikleri demeçlerde hükümetin sistematik baskı uyguladığını, işlerini kaybettiklerini ve sağlık hizmetlerinden yararlanamadıklarını aktardı.

Oysaki Windrush neslinin 1940'lı yıllarda Britanya İmparatorluğu'nun parçası olan kolonilerden gelen ve on yıllardır İngiltere vatandaşı olarak kabul edilen bir göçmen kuşağı olduğu biliniyor.

BAŞBAKAN MAY ÖZÜR DİLEMİŞTİ

İngiltere Başbakanı Theresa May, geçtiğimiz hafta 12 Karayip ülkesinin liderleriyle biraraya geldiği basın toplantısında, Windrush neslinden yaşadıkları sıkıntılar nedeniyle özür diledi.

"Hükümetimin İngiliz Milletler Topluluğu vatandaşlarını sistematik biçimde sınırdışı etmeye çalıştığı izlenimini ortadan kaldırmak istiyorum" diye konuşan May, "Windrush neslinin İngiltere'de yaşamaya hakkı vardır" ifadelerini kullandı.

SINIR DIŞI ETME KOTASI

Windrush skandalıyla birlikte İngiltere hükümetinin göçmen politikalarına ilişkin tartışmalar yoğunlaştı.

Financial Times gazetesinin sızdırılan bir İçişleri Bakanlığı belgesini kaynak göstererek yaptığı haber, son mali yıl içerisinde 8 bin 337 göçmenin sınır dışı edilmesinin hedeflendiğini ortaya koydu.

Geçtiğimiz günlerde Parlamento'nun İçişleri Komisyonu'nda milletvekillerinin karşısına geçen İçişleri Bakanı Amber Rudd, "Bakanlığın göçmenleri sınır dışı etme kotası var mı?" sorusuna "Hayır" yanıtını vermişti.

Daha sonra yerel idarelerin yöneltilen suçlamaları doğrulaması İçişleri Bakanı'nı zor durumda bırakmış, Rudd "sınır dışı hedeflerinden habersiz olduğunu" söyleyerek yanıt vermişti.

Guardian gazetesinin geçen hafta yayınladığı İçişleri Bakanı Rudd'ın Başbakan May'e 2017'de yazdığı mektup ise, Rudd'ın sınır dışı hedeflerinden haberdar olduğunu ve May'e "göçmen sınırdışı hedeflerinin %10 artırılabileceği" taahhüdünü verdiğini ortaya çıkardı.

Rudd bu defa da "bu hedeflerin kaldırılacağını, göçmenlerin sınır dışı edilip edilmemesi konusunun dosya bazında incelenerek karara bağlanacağını" söylemişti.

'MAY DE İSTİFA ETMELİ'

İçişleri Bakanı Rudd'ın istifasının ardından İşçi Partisi'nden Başbakan Theresa May'in de istifa etmesi gerektiğine ilişkin yorumlar yapıldı.

İşçi Partisi milletvekili David Lammy, "Amber Rudd istifa etti çünkü daha kendi bakanlığında ne olup bittiğinden dahi haberi yok. Ayrıca altında çalışan bürokratların güvenini de tamamen yitirmiştir. Ancak asıl sorun göçmenlere düşmanca bakan bu politikalardır. İçişleri Bakanlığı bir an önce bu politikalardan vazgeçmeli ve Windrush nesline vatandaşlık vermelidir" dedi.

İşçi Partisi'nin başkan yardımcısı Tom Watson ise Twitter mesajında "Görünen o ki Amber Rudd bu işin asıl sorumlusu yerine çöpü dışarı çıkaran kişi" ifadelerini kullandı.