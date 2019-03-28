İki uçak kazasının ardından Boeing'e dava açıldı

Boeing firmasının ürettiği 737 MAX'ların yaptığı iki ölümcül kazanın ardından şirket aleyhine dava açıldı.

ABD Federal Mahkemesi'nde 10 Mart'ta düşen ve 157 kişinin ölümüne yol açan Etyopya Havayolları'nın 737 MAX kazasıyla ilgili Boeing Co aleyhine dava açıldı.

Dava, Chicago federal mahkemesinde Ruanda vatandaşı olan Jackson Musoni'nin ailesi tarafından açıldı ve 737 MAX'i imal eden Boeing'in otomatik uçuş kontrol sistemini hatalı bir şekilde tasarladığını iddia etti.

Etyopya'daki kazadan beş ay önce de Endonezya'da 189 kişinin ölümüne neden olan Lion Air kazası yaşanmıştı ve 737 MAX'lar dünya çapında sorgulanıyordu.

Boeing önceki gün bir açıklama yaparak 737 MAX'lardaki yazılımın yeniden programlandığını bildirmişti.