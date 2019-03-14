Boeing'den '737 Max' açıklaması: Yere indirilmesini tavsiye ediyoruz

ABD Başkanı Trump'ın tüm Boeing 737 Max tipi uçakların seferlerinin durdurulduğunu açıklamasının ardından ABD Federal Havacılık Dairesi (FAA) de bu uçakların yere indirilmesi kararını duyurdu. Son olarak Boeing de bir açıklama yaparak FAA'nın kararını desteklediklerini ve tüm 737 Max'lerin uçuşlarının geçici olarak durdurulmasını tavsiye ettiklerini açıkladı.

ABD'li uçak şirketi Boeing, ABD Federal Havacılık Dairesi'nin (FAA) 737 Max uçaklarının yere indirilmesi kararını desteklediğini ve tüm 737 Max'lerin uçuşlarının geçici olarak durdurulmasını tavsiye ettiklerini duyurdu.

Şirketen yapılan açıklamada "Boeing'in 737 Max'e güveninin tam olduğu" ifadesine yer verildi ancak "yapılan görüşmeler sonrası dikkat ve yolcu güvenliği nedeniyle ABD Federal Havacılık Dairesi'ne 371 uçaklık '737 MAX' filosunun uçuşlarının geçici olarak durdurulmasını tavsiye ettikleri" belirtildi.

Şirketten yapılan açıklamada, Boeing CEO'su Dennis Muilenburg'ün "Tüm Boeing ekibi adına, iki trajik kazada yaşamını yitirenlerin ailelerine ve yakınlarına taziyelerimizi sunuyoruz" ifadelerine yer verildi.

Boeing'in 737 Max 8 tipi yolcu uçağı Ekim ayında Endonezya'da düşmüş ve 189 kişi yaşamını yitirmişti. Aradan 6 ay geçmeden geçen pazar günü de aynı model bir yolcu uçağı Etiyopya'da düşmüş, kazada 157 kişi yaşamını yitirmişti.

Pazar günkü kazanın ardından birçok ülke Boeing'in 737 Max tipi uçaklarını yasaklamıştı. Uçuş yasağı kararına son olarak Kanada ve ABD de katılmıştı.

