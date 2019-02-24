Guaido'dan ABD'ye çağrı: Venezuela için tüm seçenekleri gözden geçirin

Venezuela'da ABD destekli Ulusal Meclis lideri Juan Guaido, dün Kolombiya sınırından sokulmak istenen 'insani yardım' girişiminin başarısız olmasının ardından Washington'a 'tüm seçenekleri gözden geçirin' çağrısı yaptı.

Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido, dün Kolombiya’dan “insani yardım” adı altında gerçekleştirilmek istenen müdahalenin başarısız olmasının ardından açıklamalarda bulundu.

WASHİNGTON'A ÇAĞRI

Muhalif lider, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu başkanlık koltuğundan indirmek için Washington'a “tüm seçenekleri gözden geçirin” çağrısı yaptı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Guaido "Bugün yaşanan olaylar beni bir karar almaya itti. Ülkemizdeki özgürlüğün güven altına alınması için uluslararası camiaya resmi olarak tüm seçenekleri gözden geçirmeleri gerektiğini söylüyorum." ifadelerini kullandı.

Guaido, yardımların ülkeye sokulması için Maduro'dan talepte bulunmaya devam edeceğini ve alternatif başka rotalar bulmak için de çalışmalarını sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

ABD'DEN DESTEK GECİKMEDİ: HAREKETE GEÇME ZAMANI

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise bugün yaptığı açıklamada “Kübalı ajanların Maduro adına saldırılar düzenlediğini” öne sürerek “Artık çaresiz Venezuela halkının ihtiyaçlarını desteklemek için harekete geçme vaktidir" dedi.

VENEZUELA'DAN GÖRÜNTÜLÜ YANIT

Venezuela İletişim Bakanı Jorge Rodriguez, bugün düzenlediği basın toplantısında, Venezuela ve Kolombiya arasındaki Simon Bolivar Köprüsü'nde yakılan 'insani yardım' taşıyan kamyonlarla ilgili iddialara cevap verdi.

Protestocular ve İHA'lar tarafından çekilen videoları paylaşan Rodriguez, her iki kamyonun da Kolombiya tarafında, Venezuela ordusunun tuttuğu hatta varmadan yakıldığının görüldüğünü söyledi.

Yangının muhalif gençler tarafından atılan molotofkokteylinden kaynaklandığını belirten Rodriguez, "Venezuela'ya saldırmak için yapılan bu yoğun ve güçlü çarpıtma operasyonunu dünyaya duyurmak lazım." diye konuştu.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro, "insani yardımların" ABD'nin "işgal stratejisinin bir parçası olduğunu" belirterek, "bu şova izin vermeyeceğini" söylemişti.

Tarihinin en ciddi siyasi ve ekonomik buhranını yaşayan Venezuela'da "insani kriz ve yardım" tartışmaları, ABD destekli muhalefet ile hükümet arasındaki gerginliğin en önemli noktalarından birini oluşturuyor.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro, "yardım" tartışmalarının, "ABD'nin işgal stratejisinin bir parçası" olduğunu ve "bu şova izin vermeyeceğini" söylüyor.