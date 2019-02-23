Venezuela, Kolombiya ile diplomatik ilişkileri kesti

Venezuela'da ABD destekli muhalefet, 'insani yardım' getirmek üzere Kolombiya'dan harekete geçtiğini duyurdu. Venezuela'nın 11 farklı noktasında ise 'insani yardım' adı altında gerçekleştirilmek istenen ABD müdahalesine karşı Chavista Devrimi Savunma Yürüyüşleri düzenleniyor. Maduro, Kolombiya topraklarının Venezuela'ya saldırılması için kullanılmasına daha fazla tahammül edemeyeceklerini belirterek 'Kolombiya'nın faşist hükümetiyle tüm siyasi ve diplomatik ilişkileri kestiklerini' duyurdu.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Kolombiya ile diplomatik ilişkileri kestiklerini, Kolombiyalı diplomatlara ülkeyi terk etmeleri için 24 saat süre verdiklerini duyurdu.

Geçtiğimiz ay kendini Venezuela geçici devlet başkanı olarak ilan eden ABD destekli Ulusal Meclis lideri Juan Guaido, bugün Brezilya ve Kolombiya'da depolanan "insani yardımı" sınırdan geçirmek üzere Venezuela sınırında düzenlenen gösterilere katıldı.

Yardım tartışmalarını ABD'nin işgal planının bir parçası olarak değerlendiren Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise ülkenin 11 farklı noktasında düzenlenen ABD karşıtı gösterilere çağrı yaptı.

Chavista Devrimi Savunma Yürüyüşü’ne katılan kalabalığa seslenen Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Karakas halkının barışı desteklemek ve Donald Trump’a “Yanki go home” demek için buluştuğunu belirtti.

'DİPLOMATİK İLİŞKİLERİ KESTİK'

Venezuela sınırlarının özgür, egemen ve bağımsız olma hakkını savunduklarını belirten Maduro, Kolombiya Devlet Başkanı Duque'a seslenerek “Ne Ivan Duque ne de Kolombiya oligarşisi Venezuela’da karar verebilir” dedi. Kolombiya ile diplomatik ve siyasi ilişkileri kestiklerini açıklayan Maduro "Sabır tükendi, Kolombiya topraklarının Venezuela'ya saldırmak için kullanılmasına daha fazla tahammül edemeyiz. Bu nedenle Kolombiya'nın faşist hükümetiyle tüm siyasi ve diplomatik ilişkileri kesmeye karar verdim" dedi.

Maduro Kolombiya'nın büyükelçiliği personeline ülkeyi terk etmeleri için 24 saat süre verdiklerini açıkladı.

'EMPERYALİZM İLE YÜZLEŞMEK İÇİN DAHA İSTEKLİYİZ'

İnsani yardımın ABD silahlı güçlerinin müdahalesi için bir kılıf olduğunun altını çizen Maduro, “Emperyalizmle ve Donald Trump ile yüzleşmek için daha istekliyiz” dedi. Venezuela'nın bağımsızlığına vurgu yapan Maduro, "Bu ülke bağımsızlığını kanını dökerek, savaşarak ile elde etti. Ana akım medya şarlatanları dedi diye, bağımsızlığından vazgeçecek değil" ifadelerini kullandı.

Muhalifler tarafından dün ve bugün gerçekleştirilen gösterilerde sınır bölgelerinde yaşayan insanların rahatsız edildiğini belirten Maduro, gösteriler sırasında bir polis memuru ve Şilili bir gazeteciye saldırıldığını açıkladı.

KOLOMBİYA: YARDIMLAR PASİF ŞEKİLDE GİRİŞ YAPMALI

Kolombiya'nın Venezuela sınırında açıklamalarda bulunan Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque ve muhalefet lideri Juan Guaido ise "insani yardım"ların "pasif şekilde" Venezuela'ya girmesini istediklerini belirtti.

Venezuela sınırındaki Tienditas köprüsünde basına açıklamalarda bulunan Duque ve Guaido 14 TIR'ın taşıdığı 100 tondan malzemenin hazır olduğunu açıkladı.

Guaido, “insani yardım” taşıyan konvoyun "barışçıl şekilde" Kolombiya'dan Venezuela'ya doğru harekete geçtiğini duyurdu. Ancak Venezuela basınının aktardığı bilgilere göre "insani yardım" TIR'larının henüz Venezuela topraklarına giriş yaptığı görülmedi.

ASKERİ ARAÇ İLE SINIRA ÇARPTILAR

teleSUR'un haberine göre Bolivarcı Ulusal Muhafız Birliği'ne ait zırhlı araç ile Kolombiya sınırında bulunan Simon Bolivar köprüsündeki barikata çarpan üç asker, daha sonra Kolombiya sınırına doğru kaçmaya başladı.

Venezuela, ABD destekli muhalefetin ülkeye "insani yardım" getirmek için harekete geçeceğini açıkladığı 23 Şubat öncesinde Kolombiya ve Brezilya sınırını kapatmıştı.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro, "yardım" tartışmalarının, "ABD'nin işgal stratejisinin bir parçası" olduğunu ve "bu şova izin vermeyeceğini" söylüyor.