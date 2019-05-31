Görüşmeler sonuçsuz: İdlib'e hava saldırısı yeniden başladı

Rusya'nın Türkiye'yle yaptığı ateşkes görüşmelerinin sonuç vermemesi üzerine Rusya idlib'e hava saldırılarını yeniden başlattı. Türkiye'nin görüşmelerde Suriye ordusunun kimi yerlerden çekilmesini istediği, bu talebin kabul edilmediği aktarılıyor.

Suriye ve Rusya'nın İdlib'de cihatçılara karşı başlattığı harekatın ardından, Türkiye devreye girerek Rusya'yla ateşkes görüşmelerine başlamıştı.

Görüşmelerin Türkiye'nin Suriye ordusunun Hama'nın kuzeybatısında yeni kontrol altına aldığı yerlerden çekilmesi yönündeki talebi sebebiyle sonuçsuz kaldığı aktarıldı.

HAVA SALDIRILARI TEKRAR BAŞLADI

Al Masdar'ın haberine göre görüşmelerin sona ermesinin ardından Rusya Hava Kuvvetleri İdlib'de El Kaide bağlantılı Hey'et Tahrir'uş Şam'a yönelik hava saldırılarını tekrar başlattı.

Erihe ve Han Şeyhun kasabalarının da aralarında bulunduğu pek çok bölge Rus uçakları tarafından vurulurken, Suriye ordusunun da gelecek günlerden kara harekatını yeniden başlatacağı açıklandı.

KARA OPERASYONLARI YENİDEN BAŞLAYACAK

Suriye uçakları, İdlib'in çeşitli yerlerindeki hedeflere saldırılar düzenlemeyi sürdürüyordu. Ancak Rusya, Türkiye'yle görüşmeler sebebiyle saldırılara ara vermişti.

Suriye ordusunun geçmiş anlaşmalarda silahsızlandırılmış bölge olması planlanan, ancak HTŞ ve diğer El Kaide bağlantılı cihatçı örgütlerin çekilmediği alanda kontrolü sağlamak için operasyonlara yeniden başlaması bekleniyor.