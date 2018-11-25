Fransa'da 'Sarı Yelekliler' protestolarında bir günde 101 gözaltı

Fransa’da yükselen akaryakıt fiyatlarına karşı dün gerçekleşen Champs-Elysees Caddesi'ndeki gösteride 101 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Fransa’da yükselen akaryakıt fiyatlarına karşı dün gerçekleşen eylemlerde 101 kişinin gözaltına alndığı açıklandı.

Emniyet Müdürlüğünde yapılan açıklamada, dün Paris'in Champs-Elysees Caddesi'ndeki gösteride 101 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Sosyal medya üzerinden örgütlenerek Fransa’da arabalarda bulunması zorunlu olan reflektörlü sarı ikaz yelekleriyle eylem yapan Fransızlar, dün, Paris’te Champs-Elysees Caddesi'nde “Macron istifa” sloganlarıyla ve "Hırsız Macron" yazılı dövizlerle yürümüştü.

MACRON'UN OFİSİNE YÜRÜMEK İSTEMİŞLERDİ

Göstericilerin Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ofisinin bulunduğu Elize Sarayı’na yaklaşması için 3 binden fazla polis görevlendirilmişti. Polisin tazyikli su ve biber gazı ile saldırdığı eylemde 50 kişi yaralanmıştı.

Geçen haftadan beri devam eden protestolara resmi açıklamalara göre 300 bin kişi katıldı. İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında geçen haftaki gösterilerde iki kişinin yaşamını yitirdiği 606 kişinin yaralandığı belirtildi.

Ülkede dizel fiyatları yılbaşından bu yana yüzde 23 oranında artarken benzin fiyatları da aynı dönemde yüzde 15 oranında arttı. Fransa'da yılbaşından itibaren dizel ve benzine yeni zamların gelmesi bekleniyor.