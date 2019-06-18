Çin ve Suriye Dışişleri Bakanları Pekin'de görüştü

Çin'in başkenti Pekin'i ziyaret eden Suriye Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Velid Muallim, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile birlikte bir basın toplantısı gerçekleştirdi. İdlib'in Suriye'ye ait olduğunu ve orada bulunan terör örgütlerinin temizleneceğini belirten Muallim, bölgedeki yabancı askerlerin Suriye'den çekilmesi gerektiğini ifade etti.

Suriye Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Velid Muallim, Çin'in başkenti Pekin'de Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile bir araya geldi. İki dışişleri bakanının düzenlediği basın toplantısında Muallim, İdlib'in bir Suriye toprağı olduğunu hatırlatarak, bölgede bulunan terör örgütlerinin temizleneceğini belirtti.

Suriye Arap Haber Ajansı'nın aktardığına göre Muallim, Suriye'de varlığı meşru olmayan yabancı askerlerin ülkeden çekilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Bölgeyi kontrol altında tutan El-Nusra örgütünün sivilleri canlı kalkan olarak kullandığını belirten Muallim, Suriye Devleti'nin yurttaşlarını teröristlerden kurtarmakla yükümlü olduğunu ifade etti.

'TÜRKİYE'NİN SURİYE'DE NE İŞİ VAR'

Türkiye'nin Suriye'nin bir bölümünü işgal ettiğini hatırlatan Muallim, "Türkiye'nin burada ne işi var merak ediyorum. El-Nusra'yı, IŞİD'i ve Doğu Türkistan'dan gelen terör hareketini desteklemek için mi buradalar?" dedi.

'SURİYE'NİN YENİDEN İNŞASINI ARKAMIZDA DURAN ÜLKELERLE YAPACAĞIZ'

Suriye'nin 2011 yılından bu yana maruz kaldığı uluslararası terörizmin ülkenin ekonomik gelişimini ve altyapısını hedef aldığını belirten Muallim, ülkenin yeniden inşasını bu dönem boyunca kendilerinin arkasında duran ülkelerle yapacağını ve Çin'in de bu ülkelerin başında geldiğini ifade etti.

Muallim, ABD'nin ekonomik yaptırım uyguladığı Çin, İran, Venezuela gibi ülkelerle sürekli işbirliği içinde olacaklarını sözlerine ekledi.

VANG Yİ: SURİYE'YE DESTEĞİMİZİ SÜRDÜRMEKTE KARARLIYIZ

Muallim'in ardından söz alan Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, "Suriye'ye siyasi çözüm, egemenlik hakkı ve terörle mücadele konusunda desteği sürdürmekte kararlıyız" açıklamasında bulundu. İdlib'de teröristlerin hala büyük bir tehlike oluşturduğunu belirten Yi, Suriye'de askeri bulunan ülkelere uluslararası yasalara uyma ve ülkeden çekilme çağrısı yaptı.