Bolton, Washington Büyükelçisi Kılıç ile Rahip Brunson'u görüştü

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Türkiye Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ile bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, Rahip Brunson'un tutukluluğu görüşüldü.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Türkiye Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ile Beyaz Saray'da bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, Rahip Brunson'un tutukluluğu görüşüldü.

Bolton ile Kılıç arasındaki görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yapan Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, "Büyükelçi John Bolton, Türkiye Büyükelçisi Serdar Kılıç ile bugün Beyaz Saray'da görüştü. Bolton ile Kılıç, Türkiye'de tutukluluğu devam eden Papaz Andrew Brunson'ı ve Türk-Amerikan ilişkilerinin son durumunu ele aldılar" ifadelerini kullandı.