Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, 'Brunson'ı havada görmemizin önünde bir engel yok. Uzun tutukluluk süresinin psikolojisini bozduğu yönünde bir rapor yeterli' yazdı.

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, bugün yayımlanan "Trump'tan sinyal var" başlıklı yazısında ABD Başkanı Donald Trump'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'yi çok sevdiği görüşünü dile getirdi. Selvi aynı zamanda Brunson'ın yakında ABD'ye gidebileceğini ileri sürdü.

Söz konusu görüşünü "güvenilir kaynaklara" dayandıran Selvi, "Brunson'ı ABD'de görmek istediğini ifade ediyor. Hem de koşulsuz olarak. ABD, Brunson'ı gerçekten istiyor mu ondan emin değilim. Brunson böyle istenir mi? Adı Trump değil, ne olursa olsun. Erdoğan böyle bir tehdide boyun eğer mi? Türk milleti bunu kabullenir mi?" ifadesini kullandı.

Selvi, Brunson'ın durumunun zannedildiği kadar karmaşık olmadığını bir raporla serbest kalabileceğini kaydetti:

"Peki ev hapsine çıkarılan Brunson'la ilgili hukuki durum ne? Yeni bir belge ve yeni bir bilgi ortaya çıkması durumunda Brunson'ı havada görmemizin önünde bir engel yok. Uzun tutukluluk süresinin psikolojisini bozduğu yönünde bir rapor yeterli olabilir. Avukatının tutukluğa her ay itiraz etme hakkı var. Şu anda adli kontrolde tutulduğu için bir ayı dahi beklemesine gerek olmadığı söyleniyor. Ama Türkiye ile ABD arasında yaşanan 'Büyük Brunson Savaşı'ndan sonra bu mümkün mü? Bizim de 'Bu krizi iyi yönetebildik mi?' diye şapkayı önümüze koyup düşünmemiz gerekiyor."