Blackwater kurucusundan Trump yönetimine Venezuela önerisi: 5 bin paralı asker gönderelim

Paralı asker şirketi Blackwater'ın kurucusu Erik Prince, ABD yönetimine Venezuela'ya 5 bin paralı asker gönderilmesini önerdi. Prince'e göre Venezuela'da yönetim değişikliği için 'dinamik bir olaya' ihtiyaç duyuluyor.

Paralı askerlik şirketi Blackwater'ın kurucusu Erik Prince, Venezuela konusunda ABD yönetimine bir plan sundu. ABD Başkanı Donald Trump'a desteğiyle bilinen Prince tarafından sunulan plan 5 bin paralı askerin ülkeye gönderilmesini içeriyor.

Reuters'e konuşan kaynaklara göre geçtiğimiz aylarda Venezuela için destek arayan Prince, Kolombiya ve diğer Latin Amerika ülkelerinden toplanacak 5 bin paralı askerin Venezuela'da yönetim değişikliği gerçekleştirebileceğine inanıyor.

Prince, Juan Guaido'yu destekleyecek askerlerin, "dinamik bir olay" başlatarak mevcut durumu kıracağını öne sürüyor.

'İÇ SAVAŞ BAŞLATABİLİR'

Habere göre ABD'li ve Venezuelalı güvenlik uzmanları, Prince tarafından önerilen planı olası tehlikeleri nedeniyle kabul etmiyor.

Planın ülkede iç savaş başlatabileceğini söyleyen uzmanlara göreyse, özel şirketlerin kullanımı "Nicolas Maduro hükümetinin düşmesinden sonra" yararlı olabilir.

Prince'e yakın kaynaklara göre, ABD yönetimine önerilen planda önce Venezuela'ya karşı istihbarat operasyonlarının yapılması, sonrasında 4 bin ile 5 bin arasında paralı askerin "istikrarlılaştırma" operasyonları yapması öngörülüyor.

ABD YÖNETİMİ ASKERİ SEÇENEĞİ ELEMİYOR

Ocak ayından beri ülkede durumun sabit olduğunu ve ilerleme kaydedilemediğini savunan Prince, paralı askerlerin dengeyi değiştirebileceğini düşünüyor.

ABD yönetiminden yapılan kimi açıklamalarda Venezuela'ya karşı askeri seçeneğin kullanımına sıcak bakıldığı söyleniyor.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Trump'a bu konuda tavsiyede bulunan isimlerden biri olarak biliniyor.

KAYNAK VENEZUELA'DAN ÇALINAN PARALAR OLACAK

Prince'e yakın iki kaynağa göre Venezuela planının maddi kaynağı "özel yatırımcılar" ve Venezuela'dan çalınan fonlar olarak düşünülüyor.

Özel yatırımcılardan 40 milyon dolar almayı planlayan Prince, operasyonları fonlamak için Venezuela hükümetinden çalınan mallardan da yararlanmayı istiyor.

Blackwater kurucusuna göre ABD tarafından Venezuela lideri olarak tanınan Guaido, ordu kurmak için gereken meşruluğa ve Venezuela'nın el konan fonlarına erişim hakkına sahip.

BLACKWATER NEDİR?

Prince tarafından kurulan paralı asker şirketi Blackwater, ABD tarafından Irak'ın işgali başta olmak üzere pek çok yerde kullanıldı.

Blackwater, 2007 yılında 17 Iraklı sivilin şirkete bağlı askerler tarafından öldürülmesiyle ün kazandı.

2010 yılında Blackwater'ın ismini değiştirerek şirketi satan Prince, yakın zamanda yeniden Blackwater USA isimli bir şirket açtı.

Trump'a yakın bir isim olan Prince, ABD Başkanı'nı Afganistan'daki ABD askerlerinin yerine kendi paralı askerlerini kullanmaya ikna etmeye çalışıyor.