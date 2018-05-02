Arizona'da öğretmenler grevde

ABD'nin Arizona eyaletine bağlı devlet okullarında çalışan öğretmenler 1 Mayıs'a grevde girdi.

ABD'nin Arizona eyaletinde yüzlerce okulu ve yaklaşık 840 bin öğrenciyi etkileyen öğretmen grevi bugün beşinci gününe girdi.

İşçilerin uluslararası dayanışma ve mücadele günü olan 1 Mayıs'a da grevde giren öğretmenler, ücret artışı ve Arizona eyaletinde kamu çalışanlarına dönük grev yasağının kaldırılmasını talep ediyor.

EĞİTİMDE KIRMIZI ALARM

ABD'de ilköğretimde görev yapan öğretmen ücretlerinde 50'nci, ortaöğretimde görev yapan öğretmen ücretlerinde 49'uncu olan Arizona'da öğretmen grevi okulları tatil etti.

Talep ettikleri ücret artışı eyalet meclisinden geçtiği takdirde Perşembe günü işbaşı yapmaya hazır olduklarını belirten öğretmenler, eğitimde kırmızı alarm anlamına gelen "RedForEd" sloganı altında kitlesel protesto yürüyüşleri düzenliyor.

Öğretmenlerin kırmızı tişört giyerek katıldığı eylemlerin, 1990'dan bu yana gerçekleşen ilk eyalet ölçekli öğretmen grevi olduğu kaydediliyor.

HALK EYLEMLERİ DESTEKLİYOR

Arizona'da öğretmenlerin gerçekleştirdiği iş bırakma eylemlerinin ardından Batı Virginia, Kentucky ve Oklahoma eyaletinde de benzeri öğretmen eylemleri düzenlenmeye başladı. Eylemlerin yayıldığı eyaletlerin tamamının cumhuriyetçi çoğunluğa sahip meclisler ve cumhuriyetçi valiler görevde.

Ipsos anket şirketinin açıkladığı veriler, ABD halkının büyük çoğunluğunun öğretmen grevini desteklediğini ortaya koydu. Sonuçları açıklanan ankete göre, ABD'lilerin sadece dörtte biri öğretmenlerin ücret düzeyinin adil olduğunu düşünürken, üçte ikisi öğretmen sendikalarının eylemlerini desteklediğini, dörtte üçü ise öğretmenlerin grev hakkına sahip olması gerektiğini ifade etti.

BİR GRUP VELİDEN KARŞI EYLEM

"PurpleForParents" (Velilerin Moru) sloganı altında toplanan 40 kişilik bir grup ise dün akşam saatlerinde öğretmen grevine karşı eylem yaptı.

"RedForEd" eylemlerinin sosyalist bir hareket olduğunu ve öğretmenlerin öğrencilerine ihanet ettiğini söyleyen grup, eylemlerin yasadışı olduğunu iddia etti. Aynı saatlerde eylemde olan öğretmenler ve protestocu grup arasında yer yer tartışmalar yaşandı.