Akdeniz'de sığınmacıları kurtaran gemiler hedefte

AB zirvesinin ilk gününde kabul edilen sonuç metninde Akdeniz'deki kurtarma gemileri uyarıldı. İtalya İçişleri Bakanı Salvini, 'Kurtarma gemileri İtalya'yı ancak kartpostallarda görür' dedi.

AB zirvesinin ilk günü kapsamında gerçekleştirilen ve 10 saat süren sığınmacı sorunu gündemli toplantıda önemli kararlar alındı. İtalya'nın itirazları sebebiyle kilitlenme noktasına gelen toplantı bu sabah mutabakatla sonuçlandı.

Diğer Avrupalı liderlerin, İtalya karşısında taviz verdiği ifade edilirken, toplantıdan mutlu ayrılan İtalya Başbakanı Giuseppe Conte "Tatmin olduk. Uzun bir pazarlıktı ama bugünden itibaren İtalya artık yalnız değil" açıklamasında bulundu.

Toplantının ardından yayınlanan sonuç metnini yorumlayan aşırı sağcı İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini, alınan kararları son derece bulanık olmakla eleştirerek, STK'lara bağlı hiçbir kurtarma gemisinin İtalya'ya demirlemesine izin verilmeyeceğini açıkladı.

AB ZİRVESİ İTALYA'YA İSTEDİĞİNİ VERDİ

AB zirvesinin ilk gününde kabul edilen sonuç metnine göre, Avrupa hükümetleri "hiçbir geminin" Libya Sahil Güvenlik Güçleri'nin operasyonlarını engellemesine izin vermeyecek.

Sonuç metninin "Göç" başlıklı ilk bölümünde, zirvenin ilk günü alınan önemli kararlar yer alıyor. Üç numaralı karar ise, "Akdeniz'de seyreden bütün gemiler yürürlükteki yasalara uymalı ve Libya Sahil Güvenlik güçlerinin operasyonlarına engel olmamalıdır" ifadeleriyle sığınmacıları kurtaran STK'lara ait gemileri hedef aldı.

İtalya'yla dayanışma ifade eden ve İtalya'nın bastırarak eklemeler yapılmasını sağladığı düşünülen üç numaralı karar maddesinin tamamı şu şekilde:

"Orta Akdeniz Güzergahı'nda, Libya'da ya da başka bir yerde faaliyet gösteren kaçakçıların durdurulması için çabalar yoğunlaştırılmalı. AB İtalya'nın ve ön cephede yer alan diğer üye ülkelerin bu anlamda yanındadır. Sahil Bölgesi'nin, Libya Sahil Güvenlik güçlerinin, kıyısal ve Güney toplumlarının, insani kabul koşullarının, gönüllü geri dönüşün, göç veren ve göç güzergahında bulunan ülkelerle işbirliğinin ve gönüllü yeniden yerleştirmenin güçlendirilmesi için desteğini arttıracaktır. Akdeniz'de seyreden bütün gemiler yürürlükteki yasalara uymalı ve Libya Sahil Güvenlik güçlerinin operasyonlarına engel olmamalıdır"

'ANCAK KARTPOSTALLARDA GÖRÜRLER'

AB zirvesinin sonuç metninde yer alan kararları muğlak olmakla eleştiren aşırı sağcı İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini ise, bugün Radio Capital'e verdiği görüşte, "STK'ların kurtarma gemileri İtalya'yı ancak kartpostallarda görür" ifadelerini kullandı.

AB zirvesinde alınan karar ne olursa olsun, bunun İtalya'nın limanlarının "bütün yaz boyunca, demirlemek isteyen STK'ların sığınmacı kurtarma gemilerine kapalı olacağı" gerçeğini değiştirmeyeceğini vurguladı.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, AB zirvesinde alınan kararlardan "tatmin olduğunu" açıklamış olsa da, Salvini "sözlere inanmadığını", çünkü bugüne kadar İtalya sahillerinde durumun hep "Viva Avrupa" olduğunu belirterek, İtalya'nın çıkarlarının Avrupa'nın çıkarlarına feda edilmesini eleştirdi.

Aynı zamanda aşırı sağcı Kuzey Ligi partisinin lideri olan Matteo Salvini, sadece sığınmacı akışını tamamen durdurmaya değil, ayrıca sınır dışı işlemlerine de başlayacağını ifade etti.