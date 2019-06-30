Akar’dan Libya açıklaması: Tedbirimizi aldık, bedeli ağır olacak

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya’da Hafter’e bağlı güçlerin Türk hedeflerini vuracakları yönündeki açıklamasıyla ilgili soruya yanıt verdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Halife Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu sözcüsünün ülkedeki Türk hedeflerinin vurulacağına ilişkin açıklamalarına G-20 Zirvesi’nde yanıt verdi.

Japonya’da düzenlenen G-20 Liderler Zirvesi’nin sonuç değerlendirmesi sırasında konuyla ilgili soruyu yanıtlayan Akar "hasmane tutum veya saldırıların bedeli çok ağır olacak, her türlü tehdit ve düşmanca hareketlere karşı tedbirimizi aldığımız bilinmelidir" dedi.

Libya Ulusal Ordusu sözcüsü Ahmed Mismari’nin önceki gün ülkedeki Türk varlığını düşman hedef olarak görüp vuracakları açıklaması üzerine değerlendirilmesi sorulan Akar, “Birleşmiş Milletler tarafından Libyalılar arasındaki anlaşmazlıkların çözümüne yönelik çabalara destek vermeye devam edileceği" açıklaması yaptı.

Akar, "Bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına katkıda bulunmaya devam ederken hasmane tutum veya saldırıların bedeli çok ağır olacak, en etkili ve şiddetli şekilde mukabele edilecektir. Tarafımıza yöneltilebilecek her türlü tehdit ve düşmanca hareketlere karşı tedbirimizi aldığımız bilinmelidir" dedi.

2011'de NATO saldırısı sonrası Muammer Kaddafi'nin öldürülmesinin ardından fiilen ikiye bölünmüş olan ülkede, Tobruk merkezli Halife Hafter komutanlığındaki Libya Ulusal Ordusu, BM destekli Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin kontrolündeki Trablus'u almak için Nisan ayında operasyon başlatmıştı.

Aylardır yaşanan çatışmalarda ve karşılıklı hava saldırılarında çok sayıda kişi yaşamını yitirdi. Libya Ulusal Ordusu son çatışmalarda Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne ait Türkiye yapımı bir İHA'yı düşürdüğünü açıklamış ve Türkiye'den Trablus'a inecek uçakları ve limanlara girecek gemileri vuracağını söylemişti.

