Libya Ulusal Ordusu: Türk yapımı İHA’yı düşürdük, hava sahasını Türkiye'ye kapatıyoruz

Halife Hafter’e bağlı Libya Ulusal Ordusu, Türk yapımı bir İHA’yı düşürdüğünü açıkladı. Hafter’in sözcüsü Mismari de, Türkiye ile Libya arasındaki tüm ticari uçuşların ve Türk gemilerinin limanlara girişinin yasaklanacağını, Trablus'a inmek isteyen Türk uçaklarının, limanlara yanaşmak isteyen Türk gemilerinin ve Türkiye'nin ülkedeki askeri varlığının hedef alınacağını duyurdu.

Libya’nın doğusunu kontrol eden Halife Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu (LUO), hava savunma sistemlerinin Trablus’ta BM destekli Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) ait bir insansız hava aracını düşürdüğünü açıkladı. Açıklamada, İHA’nın Türkiye’de üretildiğini belirtildi.

Hafter güçlerine göre, sözkonusu İHA Libya Ulusal Ordusu’na saldırı girişiminde bulunduktan sonra Trablus Havalimanı’na giden yolun üzerinde düşürüldü.

'TÜRKİYE'DEN TRABLUS'A İNECEK UÇAKLAR DÜŞMAN MUAMELESİ GÖRECEK'

Halife Hafter'in sözcüsü Ahmed Mismari ise Türkiye’den başkent Trablus’a herhangi bir ticari uçuşa izin vermeyeceklerini söyledi. Mismari Türkiye'den Trablus'a inmek isteyen herhangi bir uçağın düşman olarak görüleceğini, aynı durumun Libya'daki limanlara yanaşmak isteyen gemiler için de geçerli olduğunu belirtti. Mismari, Libya Ulusal Ordusu’nun ülkedeki Türk askeri varlığını da hedef alacağını belirtti.

Diplomatik kaynaklar Türkiye’nin Trablus’taki Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Feyyaz es-Serrac’a İHA ve askeri araç desteğinde bulunduğunu belirtirken, Libya Ulusal Ordusu ise Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır’dan askeri destek alıyor.

Hafter’e bağlı güçler Trablus’un kontrolünü ele geçirememiş ancak hava sahasında kontrolün büyük kısmını sağlamayı başarmıştı. Birçok kez de Trablus havalimanına saldırıda bulunmuştu.

Hafter güçleri Trablus’un güneydoğusundaki Tarhuna bölgesini elinde tutuyor.