ABD'nin hazırladığı İsrail-Filistin 'barış anlaşması' ertelendi

ABD, İsrail seçimlerinin erkene çekilmesi ve Filistin'in sıcak bakmaması üzerine 'Yüzyılın Anlaşması' olarak duyurduğu İsrail-Filistin 'barış planı'nın ertelendiğini açıkladı.

ABD’nin İsrail Büyükelçisi David Friedman, ABD Başkanı Donald Trump tarafından ilan edilmesi beklenen ve “Yüzyılın Anlaşması” projesi olarak bilinen İsrail-Filistin barış planının ertelendiğini açıkladı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’un İsrail ziyareti sırasında açıklamalarda bulunan Friedman, "Trump’ın barış planı (İsrail-Filistin) şubat ayında açıklanmayacak ve birkaç ay sonraya ertelenecek" dedi.

GEREKÇE İSRAİL SEÇİMLERİ

Planın ertelenmesi kararının İsrail’de yaklaşan seçimlere bağlı olduğunu belirten Friedman, bir diğer sebebin de Filistin yönetiminin de ABD’nin bu planını reddetmesi olduğunu vurguladı.

İsrail Parlamentosu’nda 2019 Savunma Bakanlığı bütçesi ve zorunlu askerlik konularında yaşanan krizin ardından nisan ayı başında erken seçime gidilmesi kararlaştırılmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın “Yüzyılın Anlaşması” olarak duyurduğu ancak henüz ayrıntıları paylaşılmayan plan, ilan edilmeden tartışmalara yol açmıştı. Basına sızan iddialara göre plan, Kudüs’ün tamamını İsrail’in başkenti olarak tanırken, Filistin’i ABD’nin toplayacağı 40 milyar dolar ile yenilecek yeni bir başkente taşıyacak olan iki devletli bir model üzerine kuruluyor.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ise ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıması ve BM bünyesindeki "Filistin’e yardım kuruluşları"na mali desteği kesmesinin ardından artık Washington’un barış görüşmelerinde objektif bir taraf olamayacağını söylemişti.