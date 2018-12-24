İsrail erken seçime gidiyor

İsrail’de hükümeti oluşturan koalisyon partilerinin liderleri ülkeyi nisan ayında erken seçime götürme kararı aldı.

İsrail hükümetini oluşturan koalisyon partilerinin liderleri bugün yaptıkları toplantıda ülkeyi nisan ayında erken seçimlere götürme kararı aldı.

İsrail Parlamentosu’nda 2019 Savunma Bakanlığı bütçesi ve zorunlu askerlik konularında yaşanan krizin ardından koalisyon liderleri arasında bugün yapılan toplantıda sözkonusu krizin aşılması için Nisan ayı başında erken seçime gidilmesi kararının oybirliğiyle alındığı belirtildi.

Erken seçimin 2 ya da 9 Nisan tarihinde yapılması öngörülüyor.

Erken seçim kararı alınmasaydı ülkede seçimler Kasım 2019’da yapılacaktı.

