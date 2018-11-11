Mahmud Abbas: Trump'ın anlaşması gerçekleşmeyecek

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD Başkanı Donald Trump tarafından önerilecek anlaşmanın uygulanamayacağını söyledi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD yönetiminin Gazze'yi Filistin'in geri kalanından ayrıştırmak istediğini, ancak bu girişimin başarılı olamayacağını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump tarafından önerilecek, "Yüzyılın Anlaşması" denilen anlaşmanın kabul edilmeyeceğini savunan Abbas, "Ulusal birliğimiz sahip olduğumuz en değerli şey" ifadelerini kullandı.

Filistin halkının komplo girişimlerine karşı direneceğini söyleyen Abbas, Trump yönetiminin önerisinden yana olmadıklarını ilan etti.

Abbas, Yüzyılın Anlaşması girişimini, 1917 yılında İngiltere tarafından duyurulan ve "Filistin'de Yahudi devleti kurulmasını" sağlayan Balfour Deklarasyonu'na benzetti.