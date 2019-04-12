ABD'den Türkiye'ye seyahat uyarısı: Kaçırılabilirsiniz

Vatandaşlarına yaptığı seyahat uyarılarına 'Kaçırılabilirsiniz' anlamına gelen 'K' uyarı sınıfını ekleyen ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'yi de bu riskin olduğu ülkeler listesine aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarına yaptığı seyahat uyarılarına "Kaçırılabilirsiniz" anlamına gelen "K" uyarı sınıfını ekledi ve Türkiye'yi de bu riskin mevcut olduğu ülkeler listesine aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, bu uygulamanın söz konusu ülkelere seyahatle ilgili riskin arttığı anlamına gelmediğini ifade etti.

Wall Street Journal gazetesi, ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün "K sınıfı uyarı, ABD vatandaşlarının hangi ülkelerde kaçırılma veya rehin alma riskleriyle karşı karşıya kalabileceklerini gösteriyor" dediğini bildirdi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, ABD Dışişleri Bakanlığı seyahat uyarılarında "Terör tehlikesi" için "T" ve doğal afet uyarısı için "N", toplumsal olaylar için ise "U" harflerini kullanıyor. Böylece, "Kaçırılma riski" anlamına gelen "K" uyarısı da bu listeye eklenmiş oldu.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'ye seyahatle ilgili uyarılarının bulunduğu internet sayfasında "Güvenlik güçleri, sınırlı sayıda ve gizli delillere dayanarak, ABD vatandaşları dahil, on binlerce kişiyi terörist gruplara üye olmakla suçlayıp gözaltına aldı. ABD vatandaşlarına Türkiye'yi terk etme yasağı da getirildi" deniyor.

LİSTEDE YER ALAN ÜLKELER

ABD'nin yeni seyahat uyarısı sınıflandırmasına Türkiye'nin de içinde bulunduğu toplam 35 ülke dahil edildi. Listede şu ülkeler yer alıyor:

Afganistan, Irak, Rusya, Cezayir, Kenya, Somali, Angola, Lübnan, Güney Sudan, Bangladeş, Libya, Sudan, Burkina Faso, Malezya, Suriye, Kamerun, Mali, Trinidad Tobago, Orta Afrika Cum., Meksika, Türkiye, Kolombiya, Nijer, Uganda, Kongo Demokratik Cum., Nijerya, Ukrayna (Rusya kontrolündeki bölgeler), Etiyopya, Pakistan, Venezuela, Haiti, Papua Yeni Gine, Yemen, İran, Filipinler.