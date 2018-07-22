ABD istedi: İsrail El Kaideli 'Beyaz Miğferler'i Suriye'den tahliye etti!

Suriye'de bir çok katliamda adı geçen El Kaide bağlantılı 'Beyaz Miğferler', İsrail'in uğraşları sonucu Suriye'den tahliye edildi.

Kendilerini 'yardım örgütü' olarak tanımlayan ancak Suriye ile ilgili hazırladıkları kurgu haberler ve Suriye hükümetini karalama kampanyalarıyla gündeme gelen, El Kaide bağlantılı 'Beyaz Miğferler', İsrail güçleri tarafından Suriye'den tahliye edildi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Emmanuel Nahshon, ABD ve müttefiklerinin istekleri üzerine Beyaz Miğferler üyelerinin aileleriyle birlikte Suriye'den tahliye edildiklerini duyurdu.

"ABD, Kanada ve Avrupa ülkelerinin talebi üzerine İsrail, Suriyeli sivil örgütün (Beyaz Miğferler) üyeleri ve ailelerini kurtarma operasyonunu tamamladı" açıklamasını Twitter hesabında paylaşan Nahshon, Beyaz Miğferler'in Suriye'nin güneyindeki savaş bölgelerinden komşu bir ülkeye tahliye edildiğini söyledi.

Haaretz'de çıkan habere göre, ABD ve Avrupalı müttefiklerin talebi üzerine, 800 Beyaz Miğfer üyesinin Golan Tepeleri üzerinden Ürdün'e transfer edildiği öğrenildi.

ABD TAHLİYELERİNİ İSTEMİŞTİ

ABD'li yetkililer, Suriye ordusunun, ülkenin güney bölgelerini militanlardan temizleme faaliyetlerinde elde ettiği başarılar sonrası, Washington ile müttefiklerinin Beyaz Miğferler üyelerini ve ailelerini Kuneytra'dan tahliye etme planlarını hızlandırdığını belirtmişlerdi.

Suriye'ye komşu Ürdün'e aktarılan kişilerin, daha sonra İngiltere, Almanya, Hollanda ve muhtemelen Kanada'ya tahliye edilmesi bekleniyor.