ABD'den Suriye'deki 'Beyaz Miğferler'i kurtarma çabaları

ABD ile müttefiklerinin, Suriye'de bir çok katliamda adı geçen Beyaz Miğferler'i Suriye'den tahliye etme planlarını hızlandırdıkları bildirildi.

ABD'li yetkililerin açıklamasına göre; ABD ile müttefikleri,Beyaz Miğferler'i Suriye'den tahliye etmeye planlarını hızlandırdılar. "Yardım örgütü" adı altında bir çok katliama desteği bulunan ve Suriye'deki bir çok terör örgütleri ile bağlantıları bulunan Beyaz Miğferler, ABD tarafından bir an önce kurtarılmaya çalışılıyor.

ABD'li yetkililer, Suriye ordusunun, ülkenin güney bölgelerini militanlardan temizleme faaliyetlerinde elde ettiği başarılar sonrası, Washington ile müttefiklerinin Beyaz Miğferler üyelerini ve ailelerini Kuneytra'dan tahliye etme planlarını hızlandırdığını belirttiler.

Yetkililerin açıklamalarına göre, ABD, İngiltere ve Kanada'nın Beyaz Miğferler üyelerini önce Suriye'ye komşu ülkelere, daha sonra İngiltere, Almanya, Hollanda ve muhtemelen Kanada'ya tahliye etmeyi planlıyorlar. Yetkililer, Suriye ordusunun güney bölgelerdeki ilerleyişi nedeniyle tahliye operasyonunun muhtemelen kısa süre içinde gerçekleşeceğini de belirttiler.





