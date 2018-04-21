Beyaz Miğferler, çocukları yiyecek karşılığı 'kimyasal saldırı' videolarında oynattı

Beyaz Miğferler'in, Duma'da kimyasal saldırı iddiasına destek olmak üzere çektiği videoların kurgu olduğu, oynattığı çocuklarıysa yiyecek karşılığı kullandığı, videoda oynayan çocuklar ve ailelerinin ifadeleriyle bir kez daha doğrulandı.

Kimyasal saldırı iddialarının sahiplerinden biri olan Beyaz Miğferler'in, Duma'da çocukları yiyecek karşılığı kullandığı ortaya çıktı.

Sputnik'in Rossiya 24 TV kanalından aktardığına göre, Beyaz Miğferler çektiği videolarda çocukları kullandı, bunun karşılığındaysa ailelere gıda yardımı yaptı.

Rossiya 24 TV kanalında Hasan Diab adındaki 11 yaşındaki Suriyeli çocuk kimyasal saldırıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Bodrumdaydık. Annem bana bugün yiyecek bir şey olmadığını ve yarın yemek yiyebileceğimizi söyledi. Dışarıda, 'hastaneye gidin' çağrısının ardından bir çığlık duyduk. Hastaneye gittik ve gider gitmez beni yakaladılar ve üstüme su dökmeye başladılar."

'DIŞARIDA SİGARA İÇTİM, KİMYASAL YOKTU'

Hasan Diab'ın babası, "Kimyasal silah yoktu. Dışarıda sigara içtim ve hiçbir şey hissetmedim. Hastaneye girdim ve ailemi gördüm. Militanlar insanların bu filme katılmaları için kurabiye ve pirinç verdi ve ardından herkesi evlerine gönderdi" ifadelerini kullandı.

Rossiya 24 TV 'nin hastanede çalışan bir doktorla yaptığı röportajda ise şu ifadeler yer aldı:

"O gün kimyasal silahlarla ilgili yaralanma belirtileri olan hiçbir hasta yoktu, ancak son bombalamalardan dolayı duman ve toz nedeniyle solunum problemleri olan birçok insan hastaneye geldi. Tüm doktorlar onlarla ilgileniyordu ve Beyaz Miğferler'in filminde yer almaya zaman yoktu."

'ÇEKİMDEN SONRA KURABİYE VE PATATES VERDİLER'

Bir benzer örnek de Doğu Guta'da yaşayan Mustafa adındaki çocuğun yaşadıklarını anlatması sonucu ortaya çıktı.

İslam Ordusu'ndan korktuğu için önce konuşmak istemeyen Mustafa, daha sonra Sputnik'e açıklamalarda bulundu.

Mustafa yaptığı açıklamada: "Biz, çocuklar hastanenin yakınında toplandık ve eğer her şeyi doğru yaparsak bize kurabiye ve patates torbası alacağımız söylendi. Bazı insanlar büyük paketler getirdi, ama içinde ne olduğunu bilmiyorduk. Daha sonra, hortumlar tarafından ıslatıldık. Sonra, yetişkinler çocukları yakaladı ve hastaneye koştu. Hastanede film çekimine başlandı. Daha sonra, söz verilen yiyecekler verildi. Doğru davrandığımızdan ve Beyaz Miğferler'in söylediklerini yaptığımızdan dolayı oynamamıza izin verildi" dedi.

Mustafa ayrıca talimatları yerine getirmeleri karşılığında, İslam Ordusu'nun da benzer tekliflerde bulunduğunu açıkladı.

'CİHATÇILAR ÇOCUKLARI ZORLA ÇALIŞTIRIYOR'

Mustafa bunun yanında, militanlar tarafından tutulan Doğu Guta bölgelerindeki çocukların rahatsızlığıyla ilgili ayrıntıları da paylaştı.

Cihatçıların, çocukların okula gitmesine ve oyun oynamasına izin vermeyerek, çocukları zorla çalıştırdığı ifade edildi. Oyun oynayan çocuk gördüklerinde ise çocuklara bağırarak, onları zorla eve gönderdikleri aktarıldı.