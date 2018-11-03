ABD, İran'a ilaç ve temel malzeme tedarikini sağlayacak listeyi reddetti

İngiltere, Fransa ve Almanya’nın ABD büyükelçilerinin İran’a yaptırımlarda ilaç ve temel insani malzemelerin muaf tutulması talebi Washington tarafından reddedildi.

ABD 5 Kasım’dan itibaren İran’a yeni yaptırımlara hazırlanıyor. Washington her ne kadar ilaç ve diğer insani malzemelerin yaptırımların konusu olmadığını söylese de, yaptırımlar nedeniyle uluslararası bankacılık işlemleri kesilecek olan İran’a ilaç ve diğer temel insani malzemelerin tedarikinde büyük sorun yaşanacağı öngörülüyor.

İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre, İngiltere, Fransa ve Almanya’nın ABD büyükelçilerinin Trump yönetimiyle yaptıkları görüşmelerde dile getirdikleri ilaç ve temel ihtiyaç malzemelerinin İran’a yaptırımlardan muaf tutulması talepleri reddedildi. Büyükelçiler ABD Hazine ve Dış İşleri Bakanlıklarına yaptıkları ziyaretlerde İran’a yaptırımlardan muaf tutulacak bir “beyaz liste”nin hazırlanmasını önermişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın İran özel temsilcisi Brian Hook dün yaptığı açıklamada “Güvenli kanallar oluşturma konusundaki bu sorumluluk ABD’ye ait değil. Biz insani malzemelerin İran’a satışına izin vererek kendi üzerimize düşeni yaptık. İran’ın bu işlemleri mümkün hale getirecek rolü üstlenmesi lazım. Bankalar İran’ın bankacılık sistemine güvenmiyorsa bu İran’ın problemi, bizim değil” diye konuştu.

5 Kasım Pazartesi günü başlayacak yaptırımlar, İran’ın petrol, nakliyat ve bankacılık işlemlerini hedef alıyor ve ABD’nin halihazırdaki yaptırım listesine 700 yeni banka, şirket ve kişiyi dahil ediyor.

Yaptırımlardan insani malzemeler resmi olarak hariç tutulsa da, yabancı banka ve şirketlerin yaptırım korkusuyla İran’la tüm işlemleri durdurması sonucu ülkeye ilaç ve temel insani malzeme girişinin engellenmesinden endişe ediliyor.

İran Hemofili Derneği’nden bir yetkili de Guardian’a yaptığı açıklamada ilaç tedarikinde herhangi bir gecikmenin çok kötü sonuçlara yol açacağını, bu nedenle gelecek aylarda binlerce hastanın yaşamının tehlikeye girebileceğini bildirdi. İran’ın ilaç sorunu şimdilik yok ancak yaptırımların başlamasından aylar sonra ilaç stokları bittiğinde “felaket” sonuçlarla karşı karşıya kalınabileceği ifade ediliyor.