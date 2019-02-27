ABD hala Afganistan'da: İşgalden sonra doğanlar ABD ordusuna katılmaya başladı

ABD ordusuna katılan en yeni askerlerin, ABD'nin Afganistan işgalinden sonra doğduğu belirtiliyor. ABD 17 yıldan uzun süredir Afganistan'dan çıkmadı.

ABD'nin Afganistan işgalinden sonra doğanların ilk kez ABD ordusuna acemi er olarak katıldıkları açıklandı.

Wall Street Journal'ın haberine göre ABD'nin Afganistan işgali 2001'den beri sürerken, 11 Eylül saldırılarından sonra doğanların orduya katılmaya başladığı bildirildi.

'ÇOK AZ ŞEY BİLİYORUM'

Orduya alınan askerlere 11 Eylül'de ölenlerin yüzlerinin gösterildiği, kendilerine saldırıların nasıl yaşandığının anlatıldığı aktarılıyor.

Wall Street Journal'a konuşan bir asker, 11 Eylül saldırılarıyla ilgili "çok az şey bildiğini" ancak bu saldırıların ABD'nin tarihinde "dönüm noktası" olduğunu söyledi.

ABD 17 YILDIR ÇEKİLMEDİ

Afganistan'ı 2001 yılında işgal eden ABD, 17 yıldır ülkeden ayrılmadı.

Afganistan'dan çekilme ve ülkeyi "yeniden inşa etme" sözlerine karşılık ülkenin önemli bölümü hala Taliban tarafından kontrol ediliyor.

Ülkede IŞİD ve El Kaide'nin de aralarında olduğu çok sayıda cihatçı grup faaliyetlerini sürdürüyor.