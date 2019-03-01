ABD başına ödül koymuştu: Usame bin Ladin'in oğlu Suudi vatandaşlığından çıkartıldı

Suudi Arabistan İç İşleri Bakanlığı, El Kaide'nin eski lideri Usame bin Ladin'in oğlu Hamza Bin Ladin'in Suudi Arabistan vatandaşlığını iptal ettiğini duyurdu.

Suudi Arabistan İç İşleri Bakanlığı, Usame bin Ladin'in oğlu Hamza Bin Ladin'in Suudi Arabistan vatandaşlığını iptal ettiğini duyurdu.

Açıklama, ABD yönetiminin, Hamza bin Ladin'in başına 1 milyon dolar ödül koyduğunu duyurmasının ardından geldi.

ABD 1 MİLYON DOLAR ÖDÜL KOYMUŞTU

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Hamza bin Ladin, El Kaide örgütü içinde yükselen lider olarak tanımlanarak, 2015 yılından bu yana örgüt militanlarını ABD üslerine saldırmaya teşvik eden videolar çektiği ve 2011'de öldürülen babası Usame bin Ladin'in intikamını almaya çalıştığı ifade edilmişti.

Hamza bin Ladin'in 2017 yılında "Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist" statüsüne alındığı, bu sebeple ABD'de olan tüm mal varlıklarının dondurulduğu belirtilen açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanlığı Adalet İçin Ödül Programı, El Kaide’nin kilit lideri Hamza bin Ladin'e ulaştıracak kimlik veya lokasyon bilgisi için 1 milyon dolar öneriyor." denilmişti.