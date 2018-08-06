Usame Bin Ladin'in oğlunun Muhammed Atta'nın kızıyla evlendiği iddia edildi

Usame Bin Ladin'in üvey kardeşleri, Usame Bin Ladin'in oğlu Hamza bin Ladin'in, 11 Eylül saldırısını gerçekleştiren isimlerden biri olarak bilinen Muhammed Atta'nın kızıyla evlendiğini açıkladı.

Eski El-Kaide lideri Usame Bin Ladin'in oğlu Hamza bin Ladin'in 11 Eylül saldırılarının öncüsü olarak bilinen Muhammed Atta'nın kızıyla evlendiği ileri sürüldü.

Evlilik haberini veren Usame Bin Ladin'in üvey kardeşleri Ahmet ve Hasan el-Attas, The Guardian'a verdikleri röportajda, Hamza bin Ladin'in El-Kaide'de yüksek bir pozisyona eriştiğini ve babasının intikamını almak istediğini söylediler.

Ahmet el-Attas, “(Hamza'nın) Muhammed Atta'nın kızıyla evlendiğini duyduk. Nerede olduğundan emin değiliz, ama Afganistan'da olabilir” açıklamasını yaptı.

Kardeşler, 1999'dan 2011'deki ölümüne kadar Usame Bin Ladin'le irtibat kurmadıklarını, oğlu Hamza bin Ladin'le de doğrudan iletişime geçmediklerini belirtti.

ABD hükümeti, Ocak 2017'de Hamza bin Ladin'i "küresel terörist" olarak tanımlamıştı.