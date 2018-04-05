Usame bin Ladin'in oğlunun görüntüleri yayımlandı

Öldürülen El Kaide lideri Usame bin Ladin'in oğluna ait görüntüler yayımlandı.

El Kaide'nin propaganda kanalı es-Sahab, öldürülen Usame bin Ladin'in oğlu Hamza bin Ladin'e ait görüntüleri yayımladı.

Görüntülerde Hamza bin Ladin'in Suudi Arabistan'ı ABD ile bağları ve "İran'ı durdurmadaki başarısızlığı" sebebiyle hedef aldığı görülüyor.

Hamza bin Ladin, Şiilerin Ortadoğu'ya yayılmak istediğini öne sürerek, Şiileri "iki kutsal yeri (Mekke ve Medine) ele geçirmeye çalışmakla" suçluyor.

Öldürülen El Kaide liderinin oğlu, Suudi kraliyet ailesinin "dışarıdan pek çok cephede ve ayrıca içeriden ilerleyen Şiileri durduramadığını" öne sürüyor.

Hamza bin Ladin, geçmiş konuşmalarında da Suudi yönetimini hedef alarak, kraliyet ailesinin devrilmesini istemişti.

Geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, cihatçılara verdikleri desteğin "komünizme karşı" ve "ABD'nin talebiyle" olduğunu söylemesi tartışma yaratmıştı.