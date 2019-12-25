Utku Çakırözer'den Adalet Bakanlığı’na çağrı

Silivri Cezaevi’nde yaptığı ziyaretler sonrası açıklama yapan CHP’li milletvekili Utku Çakırözer, açlık grevindeki Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek’in durumunun çok ciddi olduğunu belirterek Adalet Bakanlığı’na çağrıda bulundu.

CHP’li milletvekili Utku Çakırözer, Silivri Cezaevi’nde Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, avukat Selçuk Kozağaçlı, Osman Kavala, Ahmet Altan, Mümtazer Türköne ve Gökçe Fırat Çulhaoğlu ile görüştü. Çakırözer Grup Yorum üyeleri Barış Yüksel ve Ali Aracı’nın açlık grevinin 190. gününde ara verdiklerini, açlık grevini sürdüren grup üyesi İbrahim Gökçek’in ise durumunun ciddi olduğunu açıkladı.

Çakırözer "İbrahim Gökçek 190 gündür açlık grevinde. 78 kilodan 49 kiloya düşmüş. Durumu çok ciddi. 'Biz sadece sanatımızı yapmak istiyoruz grubumuza yönelik baskıların son bulmasını talep ediyoruz' diyor. Mart ayından beri tutuklu ama hâlâ iddianamesi yok. İbrahim Gökçek’e açlık grevinin bir çare olmadığını, sorunların diyalogla çözülmesi gerektiğini belirttim. Ancak Adalet Bakanlığı’na da aynı çağrıyı yapıyorum. Bakanlığın Grup Yorum üyelerinin taleplerine kulak vermesi gerekiyor. Bu insanların göz göre göre ölüme gönderilmemesi için diyalog zemininin bir an önce kurulması şart" dedi.

Mümtazer Türköne’nin de bir kalp damarında yüzde 81 tıkanıklık olduğunu belirten Çakırözer, "By-pass ameliyatı olması gerekiyor. Fakat ameliyat sonrasındaki ağır koşullar nedeniyle bunu reddediyor. Örneğin ameliyat sonrasında en az 1 hafta hastanede yatması gerektiğini ancak kendisine refakatçi verilmeyeceğini düşünüyor" dedi.

Osman Kavala’nın AİHM’in kendi lehine kararına rağmen mahkemenin tutukluluğu sürdürme kararı karşısında şaşkın olduğunu belirten Çakırözer, Silivri’de görüştüğü isimlerin her birinin yargılama süreçleri ve cezaevi koşulları ile ilgili ciddi sıkıntıları olduğunu söyledi.