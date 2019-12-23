Süleyman Soylu işkenceye 'sıfır' tolerans dedi: Bunları unuttu!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, işkenceye sıfır tolerans anlayışına sahip oldukları bildirerek, 2015'ten beri işkence konusunda Türkiye aleyhine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde verilen karar sayısının 'sıfır' olduğunu belirtti. Soylu 'sıfır' tolerans açıklamasıyla Türkiye'de son zamanlarda yaşanan işkence haberlerini unuttu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, işkenceye sıfır tolerans anlayışına sahip oldukları bildirerek, 2015'ten beri işkence konusunda Türkiye aleyhine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde verilen karar sayısının 'sıfır' olduğunu belirtti.

Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü İl Emniyet Müdürleri Toplantısında konuştu.

'İŞKENCEYE SIFIR TOLERANS ANLAYIŞINA SAHİBİZ'

Soylu "Bu alan uzun süre muhalefet tarafından konsolide edilmeye çalışıldı. Türkiye insan haklarından yana olan duruşunda kararlıdır. İşkenceye sıfır tolerans milletimize ebedi taahhüdümüzdür. FETÖ'nün TBMM'ye sızdırdığı bir milletvekili vasıtasıyla gündeme getirdiği iddialar yalan, iftiradır. Dışişleri'nde FETÖ operasyonu yaptık, çözülmeye başladılar. Yüzlerce insan FETÖ’den gözaltındayken sadece bir gruba yönelik konuşmasınlar diye hemen TBMM’deki sözde milletvekili, PKK’nın desteklediği siyasi partiden Meclis'e giren vekil kamuoyu oluşturmaya çalışan anlayışı ortaya koydu. Adalet Bakanlığı'ndaki FETÖ soruşturması nedeniyle içeride bulunan FETÖ'cülere yönelik yapılan değerlendirmelerde, soruşturmalarda 'ileri gidilmesin' diye aynı vekil FETÖ’nün talimatıyla birlikte devreye girdi. Tüm bunlar terörle mücadelede kararlılığımızı etkilemeyecek. Aynı zamanda işkenceye sıfır tolerans anlayışından da bizi vazgeçirmeyecektir. Demokrasiyi kullanarak güvenlik açığı oluşturulmasına izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

Soylu 'sıfır' tolerans açıklamasıyla Türkiye'de son zamanlarda yaşanan işkence haberlerini unuttu. Kamuoyuna yansıyan işkence haberlerini soL hatırlatıyor:

HARMANDALI GERİ GÖNDERME MERKEZİ'NDE İŞKENCE İDDİASI

İzmir’deki Harmandalı Geri Gönderme Merkezi, işkence iddiasıyla Meclis gündemine taşınmış, İzmir Barosu Göç ve İltica Komisyonu’na işkence, ayrımcılık ve kötü muamele yapıldığına yönelik ihbarlar ulaştığını söyleyen CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, en son sığınmacı bir kadına işkence edildiğini öğrendiklerini ifade etmişti. İzmir'de avukatların akıbetini sorduğu kadın ile ilgili konuşan özel güvenlik görevlisi, Afrikalı mülteci bir kadının sıcaktan dolayı bayıldığını ve sonrasında yaşamını yitirdiğini belirten görevli, kadının ölümün resmi tutanaklara “doğal ölüm” olarak geçtiğini söyledi.

GÖZALTINA ALINAN ESP'LİLERE 'TECAVÜZ' TEHDİDİ

Suriye'ye yönelik askeri harekata tepki gösterdikleri paylaşımlar nedeniyle gözaltına alınan 3 ESP üyesi, tecavüzle tehdit edildiklerini açıklamıştı.

MAHKUMLAR TUVALETLERDE YATIYOR: 14 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

İzmir Menemen R Tipi Açık Cezaevi’nde, 2019 yılı başından bu yana hijyenik olmayan şartların neden olduğu çeşitli hastalıklardan yüzünden 14 mahkumun yaşamını yitirdiği iddia edilmişti.

CEZAEVİNDE YENİ YASAK: FOTOĞRAFTA EN FAZLA 3 KİŞİ OLACAK

Çıplak arama, fiziki işkence, tedavi hakkının engellenmesi gibi cezaevlerinde yaşanan hak ihlalleri raporlaştırılmış raporda yer alan bilgiye göre, Sincan Kadın Kapalı Cezaevi yönetimi, tutuklulara yakınları ve arkadaşları tarafından gönderilen fotoğraflara, kişi sayısı 3’ten fazla olduğu gerekçesiyle el koymuştu.

Ankara Barosu, eski Dışişleri personeline yönelik ‘FETÖ’ operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerle yapılan görüşmeler sonucunda hazırladığı raporda, Mali Suçlar Şube Müdürlüğü’nde 5 kişiye işkence yapıldığını belirtti. Baronun raporunda ilgililer hakkında derhal soruşturma başlatılması istemişti.

OSMANİYE KAPALI CEZAEVİNDE MAHKUMLARA İŞKENCE YAPILIYOR

Osmaniye Toprakkale'deki 2 No'lu T tipi cezaevinde mahkumlara işkence yapıldığı iddia edilmişti. soL'a konuşan bir mahkum yakını, ziyaretçilerin bile görüş için beklerken baskı altına alındıklarını, ayakta sayıma katılmak istemeyen mahkumların darp edildiğini öğrendiklerini söylemişti.

Şanlıurfa Barosu İnsan Hakları Merkezi, Halfeti'de gözaltına alınan kişilere işkence yapıldığını iddia etmişti. Baro olayla ilgili fotoğraflar paylaşmıştı.