Gözaltına alınan ESP'lilere polisten 'tecavüz' tehdidi

Suriye'ye yönelik askeri harekata tepki gösterdikleri paylaşımlar nedeniyle gözaltına alınan 3 ESP üyesi, tecavüzle tehdit edildiklerini açıkladı.

Ezilenlerin Sosyalist Partisi’nin (ESP) üç üye ve yöneticisi, Suriye'ye yönelik askeri harekata karşı sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşım gerekçesiyle 18 Ekim’de gözaltına alındı.

Gözaltılara ilişkin HDP Diyarbakır İl Örgütü’nde düzenlenen açıklamada konuşan ESP İl Eşbaşkanı Ramazan Karakaya, gözaltına alınan üyelerinin tecavüz edilmekle tehdit edildiklerini, gözaltı kararı bulunmayan bir üyelerinin ise işkence gördüğünü ve işkence sonrası sağlık durumunun ciddiyetin koruduğunu söyledi.

‘CÜZDANIMDA NAKİTPARA ALMIŞLAR’

Gözaltına alınanlardan Sosyalist Kadın Meclisleri MYK Üyesi Satiye Ok, sabah saat 04.00’te evlerinin kapılarının uyarı yapılmadan kırıldığını ve içeri giren özel harekat polislerinin ters kelepçe yaparak, 2 saat boyunca kendilerini yere yatırdığını söyledi. Ok, "Rojava'yı kaybettiniz şimdi ne yapacaksınız, deyip tekme tokat darp etti. Evde arama yapıyorlardı. Aramada biz yoktuk. Cüzdanımdan 100 dolar ve 50 euro almışlar" diye konuştu.



Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, aynı baskında gözaltına alınan Sosyalist Genlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) Üyesi Helin Yağmur Uci de "2 saat boyunca işkence gördük. Tecavüzle tehdit edildik, yüzlerimiz coplandı. Silahın kabzası ile taciz edildim. Cüzdanımdan paramı çalmışlar. Bunun genç kadınlara ve partililere özel bir yönelim olduğunu biliyoruz. Onların ne kadar tacizci, tecavüzcü olduklarını biliyoruz. IŞİD zihniyeti nasıl tacizci, tecavüzcü, hırsızsa bunlarda aynısı. Bu baskılara karşı genç kadınlar olarak korkmuyoruz. Bize işkence yaparken 'İnsanlık onuru işkenceyi yenecek mi?' diye sloganlarımızı hatırlatanlara diyorum, evet insanlık onu işkenceyi yenecek" diye konuştu.