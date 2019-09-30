Üniversite 3 milyon TL'lik hizmet alımını ihalesiz yapmış

Hacettepe Üniversitesi’nde ihale yapılmadan 3 milyon TL’den fazla mal ve hizmet alımı yapıldığı ortaya çıktı. Ayrıca Sayıştay raporunda, Harran Üniversitesi ve Kırıkkale Üniversitesi’nde de, mevzuata aykırı işler yapıldığı yer aldı.

Sayıştay raporlarından usulsüzlükler ortaya çıkmaya devam ediyor.

Hacettepe Üniversitesi'nin, ihalesiz şekilde belli firmalardan 3 milyon TL’den fazla alım yaparak, mal ve hizmet alımlarında usulsüzlük yapıldığı öğrenildi.

BirGün'den Mustafa Kömüş'ün haberine göre, üniversite birçok işlemi doğrudan temin yoluyla ve Kamu İhale Kanunu’nda belirtilen limitlerin üzerinde yaptı.

3 MİLYON TL'Yİ BULAN İHALESİZ ALIM

Üniversitede, ihale kapsamında değerlendirilmesi gereken işler, kısımlara bölünerek doğrudan teminle veya pazarlıkla gerçekleştirildi. Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı’nda tamamına yakını bakım onarım ve buna bağlı malzeme alımı olan, toplam değeri yaklaşık 19 milyon TL'yi bulan işler, belli firmalardan yaptırıldı. Sadece bir firmadan farklı satın almalarla toplamda KDV hariç yaklaşık 600 bin TL’lik bakım onarım malzemesi temin edildi. Tek bir firmaya toplamı firmaya toplamı 846 bin TL'lik 14 adet tadilat işi, diğer bir firmaya toplam 803 bin TL'lik 13 adet tesisat yenileme işi, diğer bir firmaya toplamı 726 bin TL'lik 11 adet çeşitli bakım onarım tadilat işi verildi. Bir firmadan da 219 bin TL’lik motorin alımı yapıldı. Bu alımların toplamı 3 milyon 194 bin TL’yi buldu.

Sayıştay raporuna da yansıyan bu durumla ilgili üniversiteden gelen cevapta, "acil ve öngörülemeyen pek çok bakım onarım tadilat ihtiyacının doğduğu" söylenildi. Öte yandan, raporda acil çözülmesi gereken işler dışında pek çok farklı türde bakım onarım ve tadilat işleri bulunduğu belirtildi.

ÜNİVERSİTEYE İKİ GENEL SEKRETER

Harran Üniversitesi’nde ise kurum bünyesinde biri fiili, biri resmi olmak üzere iki genel sekreter bulunduğu öğrenildi. Resmi genel sekreter başka bir görevle vazifelendirilirken, Personel Daire Başkanlığı kadrosundan birinin Genel Sekreter yapıldığı anlaşıldı. Sayıştay bu durumla ilgili de şu uyarıyı yaptı: “Bir tane kadro olmasına rağmen uygulamada biri fiili diğeri ise resmi olmak üzere iki Genel Sekreter'in görev yapması, mümkün görünmemektedir. Üniversitelerde sadece bir tane Genel Sekreter'in bulunması hem mevzuatın getirdiği bir zorunluluk hem de kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasının gereğidir.”

SÖZLEŞMEYE AYKIRI KULLANIM

Kırıkkale Üniversitesi’nde de kantin, büfe ve tesis alanlarını kiralayanların izinsiz, sözleşme hükümlerine aykırı ve amacı dışında kullanıldığı ortaya çıktı. İşletmeciler, idarenin izni ve onayı olmaksızın yiyecek ve içecek dışında mal ve hizmet satışı yaptı. Hastaneler dahil kantin alanlarında, idareden izin alınmadan langırt, masa hokeyi, boks makinesi gibi eğlence aletleri konuldu. Ayrıca Kırıkkale Üniversitesi Açık ve Kapalı Spor Tesisleri henüz kullanıma açılmadan kiralama yoluyla devredildi. Sayıştay raporunda bu bulgulara ilişkin de uyarılar yapıldı.