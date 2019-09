Engelli olmayan 62 bin kişiye aylık bağlanmış

Sayıştay raporuna göre, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı engelli olmadığı halde her ay 62 bin kişiye engelli bakım aylığı, veri sisteminde kaydı olmayan 138 bin kişiye de engelli aylığı vermiş.

Sayıştay raporu, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda yaşanan engelli aylığı skandalını ortaya çıkardı.

Sayıştay'ın 2018 denetim raporuna göre, engelli olmayan ve sağlık kurulu raporu da bulunmayan kişilere evde bakım ödemesi yapıldı. Her ay yaklaşık 62 bin kişi engelli bakım aylığı aldı. Engelli sağlık kurulu raporu olan ancak ağır engeli olmayan kişilere de usulsüz ödeme yapıldı. Bu alanda da her ay yaklaşık 35 bin kişi haksız ödemeden yararlandı. Yüzde 40 engelli olan ve aylık almaması gereken yaklaşık 15 bin kişi de her ay ödemeden yararlandı. Bu kişilerin sayısı martta 15 bin 791, haziranda 16 bin 145, eylülde 15 bin 701, ekimde 14 bin 476, kasımda ise 14 bin 516 olarak saptandı.

KAYDI BULUNMAYAN 138 BİN KİŞİ ENGELLİ AYLIĞI ALIYOR

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre Sağlık Bakanlığı veri sisteminde kaydı bulunmayan yaklaşık 138 bin kişinin de her ay engelli aylığı aldığı belirlendi. Bu şekilde engelli aylığı ödemesi alanların sayısı 2018 Mart ayında 138 bin 458, haziran ayında 132 bin 216, eylül ayında 130 bin 33, ekim ayında 122 bin 151, kasım ayında ise 120 bin 390 olarak belirlendi.

Sayıştay raporunda “Usulsüz ödeme ile ilgili gerekli incelemeler yapılarak, geri alınması gereken tutarların ilgili kişiler adına alacak hesaplarına kayıtları yapılmalıdır” denildi. Asgari ücretten düşük geliri olan ve evde özel bir bakıma muhtaç bulunan vatandaşların kişisel ihtiyaçlarının karşılanması için 2018'de 1.179 lira aylık maaş ödendi. Bu miktar 2019'da 1.383 liraya yükseldi.

Bakanlık Sayıştay raporu ile ilgili savunmasında, aylık alan kişilerin sağlık kurulu raporlarının elektronik ortama henüz işlenmediğini, işlemlerin Sağlık Bakanlığı'nca devam ettiğini savundu ve veri tabanında yer almamakla birlikte raporun aslını veya onaylı suretini ibraz eden kişilerin kapsam içinde değerlendirilip ödeme yapıldığını, usulsüz bir durum olmadığını öne sürdü.