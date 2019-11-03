TMO'ya sınırsız ithalat yetkisi geliyor

Toprak Mahsulleri Ofisi’ne, pek çok tarımsal ürünü Kamu İhale Kanunu’na tabi olmaksızın ithal etme yetkisi verilmesini öngören madde, Meclis'te vergi paketine ilave edildi.

Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) her türlü tarımsal ürünü Kamu İhale Kanunu'na (KİK) tabi olmaksızın, yurt içinden ya da yurt dışından satın alma yetkisi veriliyor.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, TMO'nun bu ayrıcalıklı madde sayesinde istediği tarımsal ürünü KİK hükümlerine uymaksızın dilediği anda ithal edebileceği ortaya çıktı. Konut alım satımından konaklamaya kadar birçok alanda vatandaşa ciddi vergi yükleri getiren yasa teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülerek kabul edildi. TMO'yu ihale mevzuatının dışına çıkaran madde Meclis'te tartışmalara neden oldu.

'FİYAT İSTİKRARI VE DALGALANMAYI ÖNLEMEK İÇİN'

Habere göre, sürekli değiştirilen ve yeni yeni istisna maddeleri eklenerek adeta boşa çıkarılan KİK'te en son istisna, alfabenin son harfi olan (z) harfi de kullanılarak Merkez Bankası'na verilmişti. Alfabede harf kalmadığı için istisnaların da son bulacağı umut edilirken yeni istisna mevzuata, “4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3'üncü maddesinin birinci fıkrasına (z) bendinden sonra gelmek üzere (aa) bendi eklenmiştir” cümlesiyle girdi. Söz konusu bendin metninde TMO'nun ihale mevzuatı dışına çıkarılma gerekçesi, “üretimin yetersiz olması nedeniyle ürün fiyatlarında meydana gelebilecek olağanüstü dalgalanmaların önlenmesi veya ürünlerde fiyat istikrarının sağlanması” diye açıklandı.

TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, kurumun çok hızlı bir şekilde ihale açıp tarımsal ürün ithal edemediğini belirtirken, yeni düzenleme sayesinde çok daha kısa süre içinde tarımsal ürün ithal edebileceklerini söyledi. Güldal, ihalelerle en çok hububat ithalatı yaptıklarını belirtirken, Cumhurbaşkanı'nın yetki vermesi halinde TMO'nun her türlü tarımsal ürünü ithal edebileceğini söyledi.