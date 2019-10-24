TKP: Halk yoksullukla boğuşurken vekil ve yöneticiler zenginleşiyor

TKP'nin Sesi'nde bugün, Cumhurbaşkanı ve milletvekili maaşlarından siyasi partilere yapılan yardımdaki eşitsizliğe düzen siyasetinin parayla kurduğu kirli ilişki ele alınıyor.

AKP hükümeti tarafından kamuoyu ile paylaşılan 2020 yılı merkezi bütçe kanunu teklifi bugün itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe Komisyonunu’nda değerlendirilmeye başlanacak.

TKP'nin Sesi'nde bugün, Cumhurbaşkanı ve milletvekili maaşlarından siyasi partilere yapılan yardımdaki eşitsizliğe düzen siyasetinin parayla kurduğu kirli ilişki ele alınıyor.

Apple Podcasts:

https://podcasts.apple.com/tr/podcast/tkpnin-sesi/id1472013604?l=tr

Spotify:

https://open.spotify.com/episode/3zET8yoIMMvXEWZJI0mm5b

Soundcloud:

https://soundcloud.com/tkpninsesi/tkpnin-sesi-24-ekim-2019-persembe