Son bir yılda ambalajlı içme suyuna yüzde 65 zam

Son bir yılda ambalajlı ve damacana suya gelen zamlar toplamda yüzde 65’i buldu. Dört kişilik bir ailenin yıllık ambalajlı su masrafı 2000 TL'ye kadar yükseldi.

Zamlardan vatandaşın kullandığı içme suları da etkilendi.

Cumhuriyet'ten Gamze Bal'ın haberine göre, İstanbul Gazoz Su Şerbet İmal Edenler ve Satanlar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Turan Akkaya, ülke genelinde son bir yılda ambalajlı ve damacana suya gelen kuruşluk zamların toplamda yüzde 65’i bulduğunu söyledi.

İstanbul’da 2018’de belirlenen son fiyat uyarlamasına göre 19 litrelik bir damacana suyun 9.5 TL olduğunu söyleyen Akkaya, bu fiyatlara 3-4 TL hizmet bedelinin de ayrıca eklendiği belirtti.

En ucuz damacana 11 TL’den satılırken, bazı markalarda fiyat 19 TL’ye kadar çıkıyor. 2020 Mart’ta gelmesi beklenen yeni tarifeyle bu fiyatlar yeniden artacak.

4 kişilik bir ailenin haftada iki damacana su tükettiği düşünüldüğünde, yıllık masraf 1144-1976 TL arasında değişiyor.