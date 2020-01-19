Çiftçi başına borç 49 bin TL’ye dayandı

Çiftçinin ödeyemediği kredi borcu 5,2 milyar TL’yi, çiftçi başına düşen kredi borcu da 49 bin TL’yi buldu.

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı çiftçi başına düşen borcun 2018 yılında 48 bin 548 TL'ye ulaştığını söyledi. 2019'da takipteki kredilerin bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 48 artarak 5 milyar 196 milyona ulaştığını belirten Aygun, “Çiftçiyi borç batağına götüren ve üretimden çekilmesine neden olan faktörler ekonomiyi de derinden etkilemeye başlamıştır. Çiftçinin traktörü, tarlası ipoteklidir. Arazilerimizin yüzde 15'i, 2 milyona yakın çiftçinizin tarlası ipoteklidir” dedi.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre Aygun, çiftçilerin 2017 yılına göre gübre fiyatında yüzde 100, mazot fiyatında yüzde 40, yem fiyatında yüzde 50, sulamada kullanılan elektriğin fiyatında yüzde 100'ü aşan zamlar nedeniyle üretim yapamaz ve borçlarını çeviremez hale düşürüldüğünü söyledi.

Aygun, çiftçilerin üretimden çekildiği için traktör alamadığını, aksine borçlarını kapatmak için elindeki traktörünü satmaya başladığını söylerken, “İnternet sitelerine girin, satılık traktör ilanından başka bir şey görmezsiniz. Traktör alınmazsa traktör üretimi de biter. 2019 yılında, 2017 yılına göre trafikteki tescil ettirilen traktör sayısı yüzde 59,3 oranında düşmüştür. 2017 yılında trafikte tescilli traktör sayısı 7 bin 457'dir. 2019'da bu sayı 3 bin 37'ye inmiştir. TARMAKBİR'in Ağustos ayı verilerine göre traktör üretimi de 2019 yılının ilk 8 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 54,4 oranında azalmıştır” dedi.