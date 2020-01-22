YHT biletlerine fahiş zam: Yüzde 300!

TCDD, yüksek hızlı tren hattında abonman biletlerine yüzde 300'e yakın zam yaptı. Ankara-Eskişehir ve Ankara-Konya arasında abonman bileti 480 TL'den 1687 TL'ye çıktı. İndirimler de kaldırıldı.

Yolcu taşımacılığını özel sektöre devretmeye hazırlanan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Yüksek Hızlı Tren’de (YHT) 30 günlük abonman bilet ücretlerine fahiş düzeyde zam yaptı. Eskişehir-Ankara hattında çalışanların ve öğrencilerin tercih ettiği 30 günlük abonman bileti 480 liradan bin 687 liraya çıktı. İnternet ve mobil satış kanallarına uygulanan yüzde 1,5 indirim kaldırıldı. Business vagondan bilet alacak tüm yolculardan indirimli/ücretsiz seyahat kartlarına bakılmaksızın business sınıf tam ücreti alınması kararlaştırıldı.

İŞTE YENİ ZAMLAR

Birgün'den Burcu Cansu'nun haberine göre Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Yolcu Taşımacılığı Dairesi, 30 günlük abonman biletine sahip yolcuların kullandığı hatlar için yüzde yüzün üzerinde zam yaptı. Yapılan zamlar şöyle:

Ankara-Polatlı 220 TL’den 877 TL’ye çıktı (Zam oranı yüzde 298).

Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya 480 TL’den bin 687’ye çıktı (Zam oranı yüzde 251).

Polatlı-Eskişehir 352’den bin 260 TL’ye çıktı (Zam oranı yüzde 257).

Ankara-İstanbul 2 bin 100’den 3 bin 847 TL’ye çıktı (Zam oranı yüzde 83).

İNDİRİMLER KALKTI

Zamların yanı sıra indirimler de kaldırıldı. Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlügü Yolcu Taşımacılığı Dairesi Başkanlığının aldığı kararlar şu şekilde: