YHT kazasında 9 kişinin nasıl öldüğünü açıkladı: Mesai ücreti vermemek için...

Ankara’da 13 Aralık 2018 tarihinde dokuz kişinin öldüğü hızlı tren kazasına ilişkin davada tutuklu yargılanan tren teşkil memuru Osman Yıldırım, olayın nasıl yaşandığını tüm ayrıntılarıyla anlattı.

Ankara’da 13 Aralık 2018 tarihinde dokuz kişinin öldüğü hızlı tren kazasına ilişkin davada ilk duruşma Ankara 30’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlandı.

'MESAİ VERMEMEK İÇİN...'

Davada savunmasını yapan tutuklu sanık Osman Yıldırım, işçilerin mesai ücretlerinin yüksek olduğunu belirtip yöneticilerin mesai vermemek için işçi çalıştırmadıklarını söylerken, olay günü tek çalışacağını da bilmediğini dile getirdi.

'MAKASLARDA ISITMA SİSTEMİ ÇALIŞMIYORDU'

Olay günü Eryaman’dan makaslarda don uyarısı geldiğini aktaran Yıldırım, "Harekat memurunun talimatıyla 12. yolun makasını yapmaya çalışıyordum. Buz tutmuş ve makaslar donmuştu. Makaslarda ısıtma sistemi var ama çalışmıyordu. Makası yapmakta zorlandım. Harekat memuru 13’üncü yoldan tren geleceğini söyledi. Onunla uğraştım ve yaptım. Bu sefer kaza yapan 11. yoldaki makası yapmaya gittim" dedi.

Bu işlemler sırasında "elim ayağım donmuştu" diyen Yıldırım, "Makaslama yaptım herhalde tam kilitleme yapmadı. Makas yanlış yapma demiryolunda sık sık rastlanan bir olaydır. Bunun için önlem almamışlardır. Tren önümden geçti ama hangi hatta olduğunu görmem mümkün değildi. Sonra kaza meydana geldi ve şoka girdim" ifadesini kullandı.

Yıldırım, hakimin "makası yaptın mı" sorusuna, “Ben yaptığımı sanıyordum yapmamışım” şeklinde yanıt verdi.