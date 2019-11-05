9 kişinin öldüğü tren kazasının şüphelileri terfi ettirildi

Ankara'da 9 kişinin hayatını kaybettiği yüksek hızlı tren kazasında şüpheliler arasında yer alan TCDD yöneticileri, kazadan sonra terfi ettirildi.

Ankara’da 13 Aralık 2018’de meydana gelen tren kazasıyla ilgili hazırlanan iddianamede, 7 TCDD yöneticisi şüpheli sıfatıyla yer almıştı.

Aralarında mevcut TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun’un da bulunduğu 3 yönetici için soruşturma izni gerektiği gerekçesiyle dosyalarının ayrılmasına karar verildi.

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, iddianamede şüpheli olarak yer alan ve Ankara YHT Gar Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Kadir Oğuz’un, makasçı Osman Yıldırım’a gerekli eğitim aldırmadığı gerekçesiyle kazanın meydana gelişinde kusurlu olduğu belirtildi. İddianameye de konulan Teftiş Kurulu Başkanlığı raporunda ise “yeteri kadar tren teşkil görevlisi görevlendirmeyerek hata yapılma riskini azaltmayan Gar Müdür Yardımcısı Kadir Oğuz hakkında idari tasarrufta bulunulması” talep edildi.

İddianamede ve Teftiş Kurulu raporundaki tespitlerde adı geçen Oğuz’un, kazanın ardından terfi ettirildiği ortaya çıktı. YHT Trafik ve İstasyon Yönetim Servis Müdürlüğü teşkilat şemasına göre YHT kazasından sonra Oğuz ‘YHT Ankara Gar Müdürü Y. (yerine)’ kadrosunda görevlendirildi.

BAŞKAN YARDIMCISI OLDU

İddianamede kazadan önce önleyici tedbirleri almadığı için kusurlu olduğu belirtilen şüpheli TCDD Genel Müdürlüğü Trafik ve İstasyon Yönetim Daire Başkanlığı Şube Müdürü Recep Kutlay da kazadan sonra terfi ettirilen isimler arasında yer aldı. Kutlay, vekaleten başkan yardımcılığı görevine getirildi. Kazadan önce TCDD Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan ve bulunduğu pozisyon nedeniyle hakkında soruşturma izni istenilen Ali İhsan Uygun da kazadan sonra TCDD Genel Müdürü olarak atandı. İddianamede yer verilen bilirkişi raporunda yeni kurulan trafik yönetim sisteminin kusurlu olduğu, bu sistemin kurulmasında sorumluluk taşıdığı gerekçesiyle Uygun’un da kusurlu bulunduğu belirtilmişti.