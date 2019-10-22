Tren katliamları yetmedi: Hızlı tren trafiği mezbahacı ilahiyatçıya emanet

İlahiyat fakültesi mezunu Abdullah Özcanlı, TCDD'de Trafik ve İstasyonlar Daire Başkanlığı görevine getirildi. Eski İBB personeli olan Özcanlı, belediyede mezbaha görevlisi olarak işe başlamıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski personeli olan ilahiyat fakültesi mezunu Abdullah Özcanlı, TCDD'de Trafik ve İstasyonlar Daire Başkanlığı görevine getirildi.

Sözcü'de yer alan habere göre, 1996 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni bitiren Abdullah Özcanlı, belediyede mezbaha görevlisi olarak işe başladı. 1971 doğumlu Özcanlı daha sonra belediye şirketlerinden BELBİM, METRO İstanbul'da görev yaptı.

Ardından TCDD Vakfı ile Raytest, Sarco, Raysimaş şirketlerinde de çalıştı. 1 Ağustos 2019'da TCDD Destek Hizmetleri'ne açıktan memur olarak atanan Özcanlı, 6 gün sonra da şube müdürü yapıldı. Özcanlı, 19 Eylül'de ise Trafik ve İstasyonlar Daire Başkanı oldu.