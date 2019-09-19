Tren yine raydan çıktı: 2 makinist yaşamını yitirdi

Ankara-Bilecik yolunda klavuz Yüksek hızlı tren raydan çıktı. İlk belirlemelere göre, 2 makinist hayatını kaybetti.

Ankara'dan yola çıkıp Yüksel Hızlı Tren (YHT) hattını kontrol amacıyla ilerleyen tekli kompartıman, Bilecik merkeze bağlı Ahmetpınar köyü sınırları içindeki tünelde raydan çıkarak duvara çarptı.

Kazada, kılavuz trende bulunan iki makinist olay yerinde yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Hattın geçici olarak kapatıldığı ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Aralık 2018'de; Ankara Tren Garı'ndan kalkan Konya yönüne doğru hareket eden 206 yolcunun bulunduğu hızlı tren Ankara'nın Yenimahalle ilçesine bağlı Marşandiz istanyonunda yol kontrolü yapan kılavuz lokomotifle çarpışmış; kazada 9 kişi yaşamını yitirmiş, 47 kişi yaralanmıştı.

KLAVUZ TREN NEDİR?

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) kılavuz treni şöyle tanımlıyor:

"İlave bir emniyet ve güvenlik tedbiri olarak, ilk ticari seferin başlamasından önce hat üzerinde yolcusuz olarak işletilen tren."